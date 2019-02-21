Söz 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tüyleri diken diken an! (Söz 71. yeni bölüm fragmanı izle)

Söz dizisinde heyecan bitmiyor. Söz 71. yeni bölüm fragmanı Star'da yayınlandı. TİM silah sesi ile irkiliyor. Albay Erdem silah sesi ile 'Nazlı' diye bağırarak harekete geçiyor. Ayrıca Yavuz Derya'ya ülkesini çok sevdiğini söylüyor. Dizinin yeni bölümünden çok önemli sahnelere yer veren fragmanda; Karabatak Nazlı'ya silah doğrultuyor. Akıl karışıklıkları ile deliye dönen Karabatak sevdiğine doğrulttuğu silahın tetiğini çekiyor. Yavuz Turan ile konuşuyor ve vedalaşıyorlar. İşte Söz 71. yeni bölüm fragmanı...

SÖZ 71. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



SÖZ 70. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz, Linda restleşmesinde yeni bir süreç başlıyor. Bu sefer Yavuz hamle sırası Yavuz’da. Çünkü Linda onu çok zor durumda bırakıyor. Linda ise o sırada Derya kozunu kullanmaya hazırlanıyor.

Tim Yavuz’un döneceğine inanıyor. Sanki geçici bir göreve gitmiş de dönecekmiş gibi düşünüyorlar. Samet’in evine operasyon düzenlenir. Melisa ve Keşanlı’nın arası Samet’in pis işleri yüzünden açılır.

Ayrıca Seda’nın ifadesi artık çok daha önemlidir. Çünkü Sami de alınmıştır. Ama Seda'nın konuşmasını engellemek için eski işbirlikçiler de devreye giriyor.

TİM İLE KARABATAK ÇATIŞMADA

Kurulması planlanan terör devleti için Dragan ve Linda hazırlıklarını hızlandırıyor. Tim Dragan’ın adamları ile karşı karşıya geliyor. Acı olansa Dragan’ın adamları arasında Ateş’in de olması. Ateş silah arkadaşlarını düşmanı sanıyor ve onlara silah doğrultuyor. Nazlı ise sevdiği adamın izinden gidip Karabatk’ı bulmaya çalışıyor.

TAMİRHANE BOŞALTILIYOR

Turhan, Yavuz’a deşifre olursa bu işin biteceği uyarısında bulunuyor. Yavuz tamirhaneye geliyor. Ancak geldiğinde gördüğü manzara onu şok ediyor. Tamirhanenin kapısı kapalı içi boş. Önce camdan şöyle bir göz atıp içeri giriyor. Ama içerideki her şey gitmiş, tamamı götürürlmüş. Yavuz şaşkınlık içinde her yere bakıyor ama kimseyi bulamıyor. İç odalarda da sessizlik hakim ve tamamen boşaltılmış.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

LİNDA İLE DERYA KARŞI KARŞIYA

Linda, Yavuz hakkındaki iddialarını kanıtlayacağını söyleyip Derya'yı buluşmaya ikna ediyor. Derya Linda ile karşı karşıya geliyor. Derya Yavuz hakkındaki gerçekleri öğrenmek istiyor. Çünkü Yavuz ile ilgili kuşkuları ile yaşayamıyor.

LİNDA’DAN BİR DARBE DAHA

Linda, Derya’yı Yavuz hakkında ikna etmeye çok yakın. Çünkü elinde kanıtlar var. Derya Yavuz ile ilgili bu kanıtları görünce oldukça şaşırıyor. İçinde büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.