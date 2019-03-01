Söz 72. yeni bölüm fragmanı: Gerilim yükseliyor! (Söz yeni bölüm fragmanı izle)

Söz 72. yeni bölüm fragmanı bugün Star TV'de ekrana geldi. Söz dizisi yeni bölüm fragmanı “Devlet, bayrak, vatan… Bunlar esastır!” sözleri ile başlıyor.TİM ile Ateş karşı karşıya ve Ateş bombayı patlatıyor. Turan usta Linda tarafından kaçırılıyor. Yavuz onu kurtarmak için harekete geçiyor. İşte Söz 72. yeni bölüm fragmanı...

Söz 71. bölümün ardından Söz 72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Linda'nın Derya'nın aklını bulandırması Yavuz'u çok zor duruma sokar. Derya Yavuz hakkındaki gerçekleri öğrenmek üzeredir. Bu nedenle Yavuz gerçekleri bizzat kendi anlatmak ister . Derya'nın yanına giderek onunla konuşmak ister. Yavuz, Derya' ya ‘ben ülkemi çok seviyorum. Her şeyden çok. Senin gibi. Ülkeme hizmet etmekten büyük keyif alıyorum' diyerek konuyu açar.

SÖZ 71. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Yavuz'un gizli görevinin ortaya çıkması Yavuz'un yeniden yalnız kalması demektir. Turan, Yavuz'la telefonda konuşur ve hakkını helal etmesini ister. Ayrıca Turan Yavuz gibi yiğidi kaybetmenin ona çok acı geldiğini söyler. Ama Yavuz ustasına bir Yavuz'un gideceğini başka bir Yavuz'un geleceğini söyleyerek hakkını helal eder.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

NAZLI'NIN BAŞI BELADA

Nazlı sevdiği adamın peşinden korkusuzca gittiği yolda büyük bir tehlikeye girer. Karabatak'ın aklı bir sorun olduğunun işaretlerini verse de gerçek kimliğine dair hiçbir şey hatırlamaz. Nazlı elleri, ağzı sık sıkıya bağlı şekilde Karabatak'ın görür. Ama Karabatak'ın onu görse de tanımadığını anlar.

SAMİ'YE GÜN DOĞUYOR

Seda suikaste kurban gider. Bu Sami için yeni bir sayfa açar. Çünkü Sami'yi içeride tutmanın tek yolu Seda'nın ifadesidir. Seda'nın ölümü Samet ve Sami'yi amacına ulaştırır. Sami vakit kaybetmeden ekibiyle buluşur.

Dragan, Karabatak'ı elinde tutmanın keyfini sürer. Ama bu sırada Yavuz da onun peşindedir. Sami, Dragan'a yeniden destek vermeye başlar. Yavuz bunu öğrenir. Dragan'ın hain planının peşinde olan Yavuz, Sami'yi ortadan kaldırır.

KARABATAK CANLI BOMBA OLUYOR

Karabatak Dragan’ın büyük oyununa kurban gider. Karabatak’ın üstünü bomba ile doldurup onu canlı bomba olarak Tim’in karşısına geçirir. Erdem, canlı bomba olduğunu söyleyip Tim’i uyarır. Tim, kardeşlerinin geldiği hali şaşkınlık ve üzüntü içinde izler.

ERDEM'İN YÜREĞİNİ YAKAN SİLAH SESİ

Albay Erdem ve Tim, Nazlı'nın peşine düşer. Kızı için endişelenen Erdem Nazlı'nın Karabatak'ın peşinden gittiğini öğrenir. Tim ile birlikte Nazlı'nın izini bulmak için çıktıkları yolculuğun sonu Karabatak'a çıkar. Ama içeri girmeye hazırlandıklar anda içeriden gelen silah sesi ile yüreklerine bir ateş düşer. Nazlı'ya silah doğrulturken görülen Karabatak ve duyulan silah sesi yeni bir belirsizliği ortaya çıkarır.