Söz 72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yürekleri yakan silah sesi! (Söz 71. son bölüm izle)

Söz dizisi 71. son bölüm bu akşam ekrana geldi. Söz 71. Son bölümde, Yavuz, Derya’nın gerçekleri ondan öğrenmesini ister. Ayrıca Turan usta ile telefonda helalleşir. Nazlı, Karabatak’ın peşine düşer ve bu onun için büyük bir tehlikeyi de beraberinde getirir. Yavuz, Dragan’ın hain planının peşine düşer. Karabatak canlı bomba olarak Tim'in karşısına dikilir. Söz dizisi son bölümde başka neler yaşandı? Söz 71. bölüm izleme linki ve 72. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

Söz, soluksuz izlenen 71. son bölümünü yayınladı. Star TV'de yayınlanan Söz 71. son bölümde; Yavuz için Derya ile yeni bir dönem başlar. Tamirhanenin bomboş olduğunu ve Turan'ın gittiğini gördükten sonra Derya ile konuşmaya karar verir. Ayrıca Dragan'ın peşini de bırakmaz. Seda'nın suikaste kurban gitmesi ile Sami'yi içeride tutacak hiçbir sebep kalmaz. Karabatak'ın peşinden giden Nazlı kendini Karabatak'ın namlusunun ucunda bulur. Duyulan silah sesi ile tüyler diken dike olur. Albay Erdem kızı için feryat eder. Söz dizisi 72. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 71. Son Bölüm izleme sayfası…

SÖZ 72. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi heyecan dolu 71. son bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ 71. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

Linda'nın Derya'nın aklını bulandırması Yavuz'u çok zor duruma sokar. Derya Yavuz hakkındaki gerçekleri öğrenmek üzeredir. Bu nedenle Yavuz gerçekleri bizzat kendi anlatmak ister . Derya'nın yanına giderek onunla konuşmak ister. Yavuz, Derya' ya ‘ben ülkemi çok seviyorum. Her şeyden çok. Senin gibi. Ülkeme hizmet etmekten büyük keyif alıyorum' diyerek konuyu açar.

YAVUZ VE TURAN VEDALAŞIYOR

Yavuz'un gizli görevinin ortaya çıkması Yavuz'un yeniden yalnız kalması demektir. Turan, Yavuz'la telefonda konuşur ve hakkını helal etmesini ister. Ayrıca Turan Yavuz gibi yiğidi kaybetmenin ona çok acı geldiğini söyler. Ama Yavuz ustasına bir Yavuz'un gideceğini başka bir Yavuz'un geleceğini söyleyerek hakkını helal eder.

NAZLI'NIN BAŞI BELADA

Nazlı sevdiği adamın peşinden korkusuzca gittiği yolda büyük bir tehlikeye girer. Karabatak'ın aklı bir sorun olduğunun işaretlerini verse de gerçek kimliğine dair hiçbir şey hatırlamaz. Nazlı elleri, ağzı sık sıkıya bağlı şekilde Karabatak'ın görür. Ama Karabatak'ın onu görse de tanımadığını anlar.

SAMİ'YE GÜN DOĞUYOR

Seda suikaste kurban gider. Bu Sami için yeni bir sayfa açar. Çünkü Sami'yi içeride tutmanın tek yolu Seda'nın ifadesidir. Seda'nın ölümü Samet ve Sami'yi amacına ulaştırır. Sami vakit kaybetmeden ekibiyle buluşur.

Dragan, Karabatak'ı elinde tutmanın keyfini sürer. Ama bu sırada Yavuz da onun peşindedir. Sami, Dragan'a yeniden destek vermeye başlar. Yavuz bunu öğrenir. Dragan'ın hain planının peşinde olan Yavuz, Sami'yi ortadan kaldırır.

KARABATAK CANLI BOMBA OLUYOR

Karabatak Dragan’ın büyük oyununa kurban gider. Karabatak’ın üstünü bomba ile doldurup onu canlı bomba olarak Tim’in karşısına geçirir. Erdem, canlı bomba olduğunu söyleyip Tim’i uyarır. Tim, kardeşlerinin geldiği hali şaşkınlık ve üzüntü içinde izler.

ERDEM'İN YÜREĞİNİ YAKAN SİLAH SESİ

Albay Erdem ve Tim, Nazlı'nın peşine düşer. Kızı için endişelenen Erdem Nazlı'nın Karabatak'ın peşinden gittiğini öğrenir. Tim ile birlikte Nazlı'nın izini bulmak için çıktıkları yolculuğun sonu Karabatak'a çıkar. Ama içeri girmeye hazırlandıklarıanda içeriden gelen silah sesi ile yüreklerine bir ateş düşer. Nazlı'ya silah doğrulturken görülen Karabatak ve duyulan silah sesi yeni bir belirsizliği ortaya çıkarır.