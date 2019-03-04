Söz 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yavuz bir kez daha sevdikleri ile sınanıyor! (Söz 72. Son Bölüm izle)

Söz 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yavuz bir kez daha sevdikleri ile sınanıyor! (Söz 72. Son Bölüm izle)

Söz dizisi 72. Son bölüm bu akşam ekrana geldi. Söz 72. Son bölümde Yavuz, Sami olayı ile Derya'ya yakalanmanın sınırına gelse de bu ölüm ona terör devletinin arazi tapularını ele geçiriyor. Tim, Karabatak'ın karşısında büyük bir sınav veriyor. Nazlı'nın takdire şayan çabası ile Dragos Karabatak ile ilgili emellerine ulaşamıyor. Yavuz, Linda ile bir kez daha karşı karşya geliyor. Tapuları isteyen Linda, Turan'ı kaçırtıyor. Söz dizisi son bölümde başka neler yaşandı? Söz 72. Bölüm izleme linki ve 73. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

Söz soluksuz izlenen 72. Son Bölümünü yayınladı. Star TV'de yayınlanan Söz 72. son bölümde; Nazlı, Karatak’ı Tim’i hatırlatmak için kendini paralıyor. Yavuz, Sami’yi vurduktan sonra ortada bıraktığı deliller yüzünden bir kez daha Derya’nın kıskacına giriyor. Ancak Sami’yi ortadan kaldırması, örgütteki diğer üyeleri tedirgin edip hata yapmalarına sebep oluyor. Yavuz, onu gizlice arayıp anlaşmak isteyen Samet’ten tapuları ele geçiriyor. Ayrıca Linda, Turan’ı kaçırdıp, işkence ettiriyor. Söz dizisi 72. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 72. Son Bölüm izleme sayfası…

SÖZ 73. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI

Söz dizisi heyecan dolu 72. Son bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ 72. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Dragan’ın etkisi altında olan Ateş karargaha bombalı saldırı yapmak için üzerinde bombalarla harekete geçiyor. Tim üzeri bomba ile dolu Karabatak’ı görünce adeta şok geçiriyor. Nazlı, hiçbir şeyden haberi olmayan Karabatak’a Tim’i hatırlatmaya çalışıyor. Silahlarını çeken TİM’in önünde duran Nazlı sevdiği adam için büyük bir savaş veriyor. Ateş ‘hepiniz öleceksiniz’ derken Albay Erdem elini pimden çekmesi için ona ‘Yapma Ateş’ diye bağırıyor. Ama Karabatak ‘buraya kadar’ diyerek bombayı harkete geçiriyor. Dragas, Karabatak hezimetinden sonra yeni bir plan yapıyor.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

DERYA YAVUZ’A HALA GÜVENMİYOR

Sami olayından sonra Yavuz’un Derya’ya yakalanması an meselesi. Yavuz’un arkasında bıraktığı deliller Derya’nın eline geçiyor. Derya delillerin derhal araştırılmasını isteyor.Üstelik bu delillerin Yavuz'la karşılaştırılmasını talep ediyor. Yavuz şimdi de Derya’ya depoda vurulan kişi olmadığını kanıtlamaya çalışıyor.

TURAN KAÇIRILIYOR

Tarık, Cahit ve Samet’i korku sarıyor. Sami’den sonra hedefte olduklarını biliyorlar. Ellerindeki tapular için Yavuz’un onları hedef alacağını biliyorlar. Ancak ihanet ittifakı geri adım atmak istemiyor. Tabi içlerinden biri hariç. Samet gizli gizli Yavuz’u arayıp ona anlaşma teklif ediyor. Yavuz yine zorlu bir sınavdan aklı ile çıkıyor. Tapuları ele geçiriyor. Ancak tapuların sevincini yaşayamadan Turan Usta’nın kaçırıldığını duyuyor. Linda, tapulara karşılık Turan’ın canını bağışlayacağını söylüyor. Yavuz hem Turan ustayı kurtarmak hem de tapuları korumak için zamanla yarışmaya başlıyor.