Söz 74. yeni bölüm fragmanı yayında! ‘Bir şehidimiz var!’

Söz 74. yeni bölüm fragmanı bugün izleyici ile buluştu. Söz dizisinin yeni fragmanında; Tim'in gündeminde bu hafta aşk var. Eylem ile Fethi nişanlanıyor. Ateş ile Nazlı aşklarına bir şans daha veriyor. Ancak fragmanında son sahnesinde gelen yazı tüyleri diken diken ediyor. Yavuz ve Tim'dekilerin fotoğrafları gösterilerek; Bir şehidimiz var' yazıyor. İşte Söz 74. yeni bölüm fragmanı...

SÖZ 74. BÖLÜM ÖN İZLEMESİ

SÖZ 73. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Hafızasının parça parça yerine geldiğini söyleyen Karabatak, TİM'i tuzağa düşürüyor. Kendisini Maho olarak bilen Ateş, Tim'den intikam almak istiyor. Ateş herkesi tek tek bir yerde topluyor. Karabatak'ın onlara tuzak kurmayacağını düşünüyorlar ve içeri bakmaya karar veriyorlar. İçeri girdiklerinde kendilerini ateş çemberinin ortasında buluyorlar. Karabatak karşılarına geçip Mahmut olduğunu söylüyor. Arkadaşları Ateş'i kendine getirmeye çalışırken, Karabatak onlara oyun oynadığını açıklıyor. Albay Erdem bir kez daha Ateş'i ikna etmeye çalışıyor. Ama Ateş ona inanmıyor ve söylediklerinin bir kısmının doğru olduğunu söylüyor. Tim'in anne babasını ve karısıyla çocuklarını öldürdüğünü anlatıyor. Albay Erdem, Ateş'in yetimhanede büyüdüğünü ve ailesini hiç bilmediğini söylüyor. Her şeyin Dragan'ın oyunu olduğunu söylemelerine rağmen Ateş'i ikna edemiyorlar.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

YAVUZ LİNDA'NIN PEŞİNDE

Yavuz, intikam için Linda'nın peşine düşüyor. Turan ustanın başına gelenlerden sorumlu olan Linda planlarını sürmekten geri kalmıyor. Linda'nın bir restoranda yabancı ülke Konsolosu ile birlikte olduğunu öğrenen Yavuz masada konuşulanları öğrenmek için beklemeye başlıyor. Burada alçakça terör eylemlerinin planlanmakta olduğunu anlıyor.

ATEŞ KURTULUYOR

Tim içinde bulundukları zor durumdan kurtulmak için mücadele verirken, hiç beklemedikleri bir destekçileri oluyor. Ateş bu sefer gerçekten neler olduğunu anlamaya başlıyor. Nazlı ile kucaklaşan Albay Erdem'den kendisi ile ilgili gerçekleri öğrenmeyen başlayan Ateş için artık kurtuluş vakti geliyor.

YAVUZ KONSOLOSU REHİN ALIYOR

Yavuz, Linda ve Konsolosu yemek çıkışı takibe alıyor. Linda Yavuz'dan kurtulmak için konsolosluğa sığınıyor. Ama bu durum Yavuz'u durdurmuyor. Yavuz Konsolosluğa girmenin savaş sebebi olduğunu bilse de Linda'yı almanın başka yolu olmadığını da biliyor. Bu sırada Derya'da Konsolosun rehin alındığını öğreniyor. Durumun diplomatik krize dönüşmemesi için harekete geçiyorlar.