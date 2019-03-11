Söz 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tim’in yeni sınavı! (Söz 73. son bölüm izle)

Söz dizisi 73. son bölüm bu akşam ekrana geldi. Söz 73. son bölümde, Karabatak geç de olsa hatasından dönüyor. Yavuz, Linda’nın peşine düşüyor ve konsolosla planladıkları hain saldırıyı duyuyor. Bu durum Yavuz’u Linda’nın peşinde konsolosluğa kadar götürüyor. Ayrıca Çaylak baba olacağını öğreniyor. Ve bu haberden sonra hain kurşunların hedefi oluyor. Peki, Söz dizisi son bölümde başka neler yaşandı? Söz 73. Bölüm izleme linki ve 74. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

Söz soluksuz izlenen 73. son bölümünü yayınladı. Star TV'de yayınlanan Söz 73. son bölümde; Turan Usta'nın ne hale geldiğini gören Yavuz hemen Linda'nın peşine düşüyor. Karabatak'a karşı önemli bir sınav veren Tim, sonunda hiç beklemedikleri bir destekle düşürüldükleri pusudan kurtuluyorlar. Yavuz, Linda'nın peşinde konsoloğu basıyor bu sırada TİM'de yeni bir tehlike ile karşı karşıya geliyor. Peki, Söz dizisi 74. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 73. Son Bölüm izleme sayfası…

SÖZ 74. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi heyecan dolu 73. Son bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ 73. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hafızasının parça parça yerine geldiğini söyleyen Karabatak, TİM'i tuzağa düşürüyor. Kendisini Maho olarak bilen Ateş, Tim'den intikam almak istiyor. Ateş herkesi tek tek bir yerde topluyor. Karabatak'ın onlara tuzak kurmayacağını düşünüyorlar ve içeri bakmaya karar veriyorlar. İçeri girdiklerinde kendilerini ateş çemberinin ortasında buluyorlar. Karabatak karşılarına geçip Mahmut olduğunu söylüyor. Arkadaşları Ateş'i kendine getirmeye çalışırken, Karabatak onlara oyun oynadığını açıklıyor. Albay Erdem bir kez daha Ateş'i ikna etmeye çalışıyor. Ama Ateş ona inanmıyor ve söylediklerinin bir kısmının doğru olduğunu söylüyor. Tim'in anne babasını ve karısıyla çocuklarını öldürdüğünü anlatıyor. Albay Erdem, Ateş'in yetimhanede büyüdüğünü ve ailesini hiç bilmediğini söylüyor. Her şeyin Dragan'ın oyunu olduğunu söylemelerine rağmen Ateş'i ikna edemiyorlar.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE



YAVUZ LİNDA'NIN PEŞİNDE

Yavuz, intikam için Linda'nın peşine düşüyor. Turan ustanın başına gelenlerden sorumlu olan Linda planlarını sürmekten geri kalmıyor. Linda'nın bir restoranda yabancı ülke Konsolosu ile birlikte olduğunu öğrenen Yavuz masada konuşulanları öğrenmek için beklemeye başlıyor. Burada alçakça terör eylemlerinin planlanmakta olduğunu anlıyor.

ATEŞ KURTULUYOR

Tim içinde bulundukları zor durumdan kurtulmak için mücadele verirken, hiç beklemedikleri bir destekçileri oluyor. Ateş bu sefer gerçekten neler olduğunu anlamaya başlıyor. Nazlı ile kucaklaşan Albay Erdem'den kendisi ile ilgili gerçekleri öğrenmeyen başlayan Ateş için artık kurtuluş vakti geliyor.

YAVUZ KONSOLOSU REHİN ALIYOR

Yavuz, Linda ve Konsolosu yemek çıkışı takibe alıyor. Linda Yavuz'dan kurtulmak için konsolosluğa sığınıyor. Ama bu durum Yavuz'u durdurmuyor. Yavuz Konsolosluğa girmenin savaş sebebi olduğunu bilse de Linda'yı almanın başka yolu olmadığını da biliyor. Bu sırada Derya'da Konsolosun rehin alındığını öğreniyor. Durumun diplomatik krize dönüşmemesi için harekete geçiyorlar.