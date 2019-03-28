Söz 76. yeni bölüm fragmanı geldi! Derya gözaltına alınıyor!

Söz 76. yeni bölüm fragmanı bugün seyirci karşısına geçti. Yayınlanan yeni fragmanda; Tim harekete geçiyor. Bu sefer çok daha sert ve çok daha planlı... Dragan'ı bitirmeye kararlılar. Ayrıca Derya'nın elerine kelepçe takılıyor ve polis tarafından götürülüyor. Yavuz da uzaktan olanları izliyor. İşte Söz 76. yeni bölüm fragmanı...

SÖZ 76. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



SÖZ 75. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Dragan hainliklerine hız veriyor. Linda ve Dost ile beraber terör devleti kurma hayallerine ulaşmak için yeni suikast planları yapıyorlar. Tim Dragan’ı tamamen ortadan kaldırmak için harekete geçiyor. Kardeşlerini kaybedeb TİMin göev bilinci ve inancından bir azalma olmuyor. Karabatak tüm yaşadıklarının öcünü almak için sakin kalmak zorunda. Dragan’ın yanında olan Karabatak çok önemli bilgiler elde ediyor. Tim ile koordineli çalışan Karabatak onlara bilgi uçurarak hareket planlarında önemli bir etken oluyor. Ancak Karabatak’ın görevi oldukça zor geçiyor.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

YAVUZ İLE DERYA DÖNÜLMEZ NOKTADA

Yavuz da Dragan ve ortaklarının hain planlarına karşı direnmeye devam ediyor. Hatta çok önemli bir bilgiye ulaşıyor. Hücre evlerine baskın yapıyor. Yaptığı baskında Eylem’in hayatının tehlikede olduğunu öğreniyor. Hücre evinde büyük heyecan ve geriliminden sonra oradan ayrılmak için harekete geçen Yavuz çıkışta Derya ile yüz yüze geliyor. Derya ile Yavuz için artık dönüşü olmayan bir kapı açılıyor.