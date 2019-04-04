Söz 77. yeni bölüm fragmanı yayında! ‘Yapmadım dediğim her şeyi yaptım!’

Söz 77. yeni bölüm fragmanı ekrana geldi. Söz yeni fragmanda; Yavuz, Derya'ya bağıra bağıra gerçekleri haykırıyor. Yapmadığını söylediği her şeyi yaptığını, bir sürü insan öldürdüğünü ve vicdanının bir gram sızlamadığını anlatıyor. Derya ona sadece 'defol git' diyor. Eylem birbirlerini seviyorlarsa sorunlarını çözmesini hayatın kısa olduğunu söylüyor. Yavuz yaşadıklarını ülkesini korumak için yaptığını anlatmaya çalışıyor. Yavuz gözyaşları içinde yürek burkan bir konuşma yapıyor. İşte Söz 77. yeni bölüm fragmanı...

SÖZ 76. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Yavuz hücre evi çıkışında Derya ile karşılaşıyor. Karşısında Derya'yı gören Yavuz büyük bir yıkım yaşarken Derya hayal kırıklığına uğruyor. Bu durum Derya'yı şüphelerinde haklı çıkarıyor. İki sevgili arasında hesaplaşma bir kez daha başlıyor. Derya ve Yavuz'un arası açılıyor. Yavuz oradan ellerinde kelepçeler ile çıkılıyor. Ve sorgu odasına götürülüyor

DRAGAN İÇİN YOLUN SONU

Albay Erdem ve Tim kılık değiştirerek Dragan'ın inine giriyor. Dragan köşeye sıkışınca çıkış yolu olarak bir kez daha Karabat'ı kullanıyor. Ama bu sefer Tim fena bastırıyor ve Dragan için yolun sonu görünüyor. Albay Erdem ve Tim ile Dragan karşı karşıya geliyor. Erdem, Dragan'a kardeşlerinin öcünü almaya geldiklerini söylüyor

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

YAVUZ LİNDA'NIN PEŞİNDE

Yavuz'un hedefinde Linda var. Terör devleti kurmak için El Muğdar'ı ülkeye sokmaya çalışan Linda bir kez daha Yavuz ile karşılaşıyor. Yavuz, sevdiği kadına veda edercesine bu yola çıkıyor. Ülkesini ve Derya'yı çok sevdiğini söyleyen Yavuz düşmanın üzerine çöküyor. Ve terör devletinin kurulmasını engellemek için her yolu deniyor.

DERYA GÖZALTINA ALINIYOR

Yavuz başsavcılığa sevk ediliyor. Yolda onu bekleyen tehlike hiç istenmeyen bir sonuca sebep oluyor. Silahlı adamlar polis aracına ateş açıyor. Yavuz Derya'nın son kez ona güvenmesini istiyor. Yavuz Linda'yı yok etmek isterken bu olaydan Savcı Derya darbe alıyor. Derya elleri kelepçeli bir şekilde polis tarafından götürülüyor. Yavuz ise sevdiği kadının bu anlarını uzaktan izliyor.