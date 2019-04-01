Söz 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dragan için yolun sonu! (Söz 76. son bölüm izle)

Söz dizisi 76. son bölüm bu akşam ekrana geldi. Söz 76. Son bölümde, Tim kardeşlerinin intikamını almak için hücuma geçiyor. Dragan onlara karşı Karabatak’ı kullansa da artık kaçacak yeri kalmıyor. Derya, Yavuz ile ilgili bir kez daha hayal kırıklığına uğruyor. Ama sevdiği adamın istediği son şansı da ona veriyor. Sonunda gözaltına alınmak olsa da Yavuz için direniyor. Söz dizisi son bölümde başka neler yaşandı? Söz 76. bölüm izleme linki ve 77. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

Söz soluksuz izlenen 76. son bölümünü yayınladı. Star TV'de yayınlanan Söz 76. son bölümde; Yavuz'un hücre evinden çıkışı Derya ile birkez daha arasını açıyor. Derya'nın Yavuz ile ilgili şüpheleri tekrar baş gösteriyor. Tim, Dragan'a kilitleniyor. Yolun sonuna gelen Dragan kendi ipini kendi çekiyor. Yavuz'a bir şans daha veren Derya sevgisi ile mantığı arasında kalıyor. Peki Söz dizisi 77. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 76. Son Bölüm izleme sayfası…

SÖZ 77. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi 76. Son bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ 76. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz hücre evi çıkışında Derya ile karşılaşıyor. Karşısında Derya'yı gören Yavuz büyük bir yıkım yaşarken Derya hayal kırıklığına uğruyor. Bu durum Derya'yı şüphelerinde haklı çıkarıyor. İki sevgili arasında hesaplaşma bir kez daha başlıyor. Derya ve Yavuz'un arası açılıyor. Yavuz oradan ellerinde kelepçeler ile çıkılıyor. Ve sorgu odasına götürülüyor.

DRAGAN İÇİN YOLUN SONU

Albay Erdem ve Tim kılık değiştirerek Dragan'ın inine giriyor. Dragan köşeye sıkışınca çıkış yolu olarak bir kez daha Karabat'ı kullanıyor. Ama bu sefer Tim fena bastırıyor ve Dragan için yolun sonu görünüyor. Albay Erdem ve Tim ile Dragan karşı karşıya geliyor. Erdem, Dragan'a kardeşlerinin öcünü almaya geldiklerini söylüyor

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

YAVUZ LİNDA'NIN PEŞİNDE

Yavuz'un hedefinde Linda var. Terör devleti kurmak için El Muğdar'ı ülkeye sokmaya çalışan Linda bir kez daha Yavuz ile karşılaşıyor. Yavuz, sevdiği kadına veda edercesine bu yola çıkıyor. Ülkesini ve Derya'yı çok sevdiğini söyleyen Yavuz düşmanın üzerine çöküyor. Ve terör devletinin kurulmasını engellemek için her yolu deniyor.

DERYA GÖZALTINA ALINIYOR

Yavuz başsavcılığa sevk ediliyor. Yolda onu bekleyen tehlike hiç istenmeyen bir sonuca sebep oluyor. Silahlı adamlar polis aracına ateş açıyor. Yavuz Derya'nın son kez ona güvenmesini istiyor. Yavuz Linda'yı yok etmek isterken bu olaydan Savcı Derya darbe alıyor. Derya elleri kelepçeli bir şekilde polis tarafından götürülüyor. Yavuz ise sevdiği kadının bu anlarını uzaktan izliyor.