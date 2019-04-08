Söz 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yavuz yine aynı sınavdan geçiyor (Söz 77. son bölüm izle)

Söz dizisi 77. son bölüm bu akşam ekrana geldi. Söz 77. Son bölümde; Yavuz ve Derya için yüzleşme vakti geliyor. Derya Yavuz'a inanmak istediğini söylerken Yavuz onu kaybetmekten nasıl korktuğunu anlatıyor. Yavuz Derya'yı severek ona veda ediyor. Ama gözü halen onun üzerinde. Derya görevden alınma tehlikesi ile baş etmeye çalışıyor. Tim ise Keşanlı ile beraber tutsak edilen Melisa'yı kurtardıktan sonra Linda'nın organize ettiği terör devletine karşı harekete geçiyor. Bayrak asıp uluslararası basında boy gösteren sözde devlet binası Tim tarafından yok ediliyor. Bu sırada Derya vuruluyor. Ve sevdiği tüm kadınların ölümünü gören Yavuz Derya'nın göğsüne sağlanan kurşun ile paramparça oluyor. Söz dizisi son bölümde başka neler yaşandı? Söz 76. Bölüm izleme linki ve 78. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

Söz soluksuz izlenen 77. Son Bölümünü yayınladı. Star TV'de yayınlanan Söz 77. son bölümde; Derya sevdiği adamın ona bu zamana kadar yalan söylediğini öğrenince yıkımların en büyüğünü yaşıyor. Yavuz hem ülkesini hem De Derya’yı çok sevdiğini anlatmaya çalışıyor. Sevdiği kadına veda etmek zorunda kalan Yavuz onu korumaktansa asla vazgeçmiyor. Linda da bu sırada boş durmuyor. Terör devleti kurma planı adım adım ilerliyor. Sözde devlet ve bayrakları ile Türkiye sınırında gövde gösterisi yapanlar Tim’in gazabına uğruyor. Söz dizisi 78. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 76. Son Bölüm izleme sayfası…

SÖZ 78. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi 77. Son bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ 77. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derya sevdiği adamı korumak için kendini ateşe atıyor. Yavuz Derya’ya ‘yapmadım dediğim her şeyi yaptım’ diyerek büyük itirafına başlıyor. Derya Yavuz’un sözlerini kabul edemiyor. Derya Yavuz’u sevdiğini ve sadece ona inanmak istediğini söylüyor. Eylem gelip her ikisine de ölümü hatırlatıp sakinleştirmeye çalışıyor. Yavuz ülkesine olan aşkının ona neler yaptırabileceğini bir bir anlatıyor sevdiği kadına…

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

DERYA GÖREVDEN ALINABİLİR

Yavuz’un istediği son şansı ona veren Derya şimdi çok sevdiği savcılık mesleğini kaybetmemek için savaşıyor. Bu sırada Yavuz da Derya’yı kurtarmak için çabalıyor. Derya'yı düşürdüğü zor durumdan kurtarmak isteyen Yavuz, aynı zamanda El Muğdar'ı geri almak için çabalayan Linda'nın hain planı ile baş etmeye çalışıyor.

KEŞANLI MELİSA İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Keşanlı, Melisa’nın tutsak edildiğini duyuyor. Sevdiği kızı kurtarmak için harekete geçiyor. Tim de Keşanlı’yı bu yolda yalnız bırakmıyor. Melisa’yı Cahit tutsak ediyor. Keşanlı’nın Melisa’yı alması o kadar da kolay olmuyor. Silahların ve ateş hattının ortasında kalan Melisa Keşanlı ve Tim’e emanet

LİNDA BOŞ DURMUYOR

Linda’nın hain planı adım adım ilerliyor. Türkiye sınırında düzenlenen canlı yayında sözde devlet ait bayrak dalgalandırılıyor. Uluslararası basında yer alan görüntülerden son TİM operasyona başlıyor. Albay Erdem’in emri ile asılan bayrak indirilerek yerine Türk bayrağı çekilecek. Ve TİM bölgeye gidip tüm bayrakları indiriyor.

DERYA VURULUYOR

Yavuz Derya’nın hayatının tehlikede olduğunu anlayınca hemen harekete geçiyor. Ama bu sırada Linda tetikçisini Yavuz’a gönderiyor. Yavuz bir kez daha sevdikleri uğruna kendi canını hiçe sayarak zor bir süreçten geçiyor. Ancak Derya vuruluyor.