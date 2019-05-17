Söz 83. yeni bölüm fragmanı yayında! Yavuz’un can savaşı!

Söz 83. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. Yayınlayan dizinin yeni fragmanında; Yavuz, Tim'e imkansızın zaman alacağını söylüyor. Derya, Yavuz'un intihar ettiğini söylüyor, ama Yavuz sevdiği kadına verdiği sözü tutmak için canını korumaya çalışıyor. TİM'de ne olursa olsun Yavuz'un hayatta kalmasını ,istiyor. Üstelik kendi canları pahasına... İşte Söz 83. yeni bölüm fragmanı...

SÖZ 82. BÖLÜM ÖZETİ

Büyük patron Di Rabbako’nun yardımıyla ülkeye giriş yapan Linda, Erdem’in tutulduğu yere gitmek harekete geçecekken beklemediği bir sürprizle karşılaşır: Tim Linda’nın bulunduğu havalimanına ani bir baskın düzenler. Linda Yavuz’un başında olduğu Tim’in elinden kurtulmak için her yolu deneyecek fakat bunun bedeli çok ağır olacaktır.

Erdem’in tutulduğu yerin bilgisini öğrenen Tim, hızla yola çıkar ancak kendisini Di Rabbako’nun kurduğu hain bir tuzağın içinde bulacağından habersizdir.

Erdem’in vücuduna bağlı zamana karşı bir bomba vardır ve bu bombanın etkisiz hale getirilmesi için gereken şifreyi sadece Dragan biliyordur. Yavuz’la konuşan Di Rabbako Erdem’e karşılık Dragan’ı ister.

Tim takas için buluşma noktasına gittiğinde planları Erdem'i kurtarmaktır fakat Dragan’ı vermeye niyetleri yoktur.