Söz 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Söz 82. son bölüm izle

Uzun zamandır ekranların çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran Söz, bu sezon final yapacak. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya, Meriç Aral, Sarp Akkaya ve Melis Birkan'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Tim, Erdem Komutan’ı kurtarmak için Yavuz önderliğinde harekete geçiyor. İşte Söz 82. son bölüm izleme linki ve Söz 83. yeni bölüm fragmanı...

Söz dizisinin 82. son bölümünde; aradan geçen uzun zamanın ardından beklemedikleri bir anda karşılarında Yavuz komutanlarını gören Tim, Erdem'i kurtarmak için Yavuz önderliğinde hiç beklemeden harekete geçer. Söz 83. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte merak edilen detaylar…

SÖZ 82. SON BÖLÜM İZLE

Büyük patron Di Rabbako'nun yardımıyla ülkeye giriş yapan Linda, Erdem'in tutulduğu yere gitmek harekete geçecekken beklemediği bir sürprizle karşılaşır: Tim Linda'nın bulunduğu havalimanına ani bir baskın düzenler. Linda Yavuz'un başında olduğu Tim'in elinden kurtulmak için her yolu deneyecek fakat bunun bedeli çok ağır olacaktır.

Erdem'in tutulduğu yerin bilgisini öğrenen Tim, hızla yola çıkar ancak kendisini Di Rabbako'nun kurduğu hain bir tuzağın içinde bulacağından habersizdir.

Erdem'in vücuduna bağlı zamana karşı bir bomba vardır ve bu bombanın etkisiz hale getirilmesi için gereken şifreyi sadece Dragan biliyordur. Yavuz'la konuşan Di Rabbako Erdem'e karşılık Dragan'ı ister.

Tim takas için buluşma noktasına gittiğinde planları Erdem’i kurtarmaktır fakat Dragan'ı vermeye niyetleri yoktur.