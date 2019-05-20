Söz 84. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yavuz yaşıyor mu? (Söz 83. Son Bölüm izle)

Söz dizisi 83. son bölüm bu akşam ekrana geldi. Söz 82. Son bölümde Tim ve Yavuz, Erdem'i bombalı tuzaktan kurtarmak için canlarını ortaya koyuyorlar. Erdem'in tutsak edilmesi ile gizli görevini bırakan Yavuz'un günleri sayılı. Derya sevdiği adam için çok korkarken Tim de Dragan'ın Yavuz'a zehir enjekte ettiğini öğreniyor. Tim bir yandan Dost'un yeni hamlesine karşı dururken diğer yandan Yavuz'u hayatta tutmaya çalışıyor. Ama Yavuz'un ansızın yere düşüşü ve hiçbir şeye tepki vermemesi umutları yıkıyor. Söz dizisi son bölümde başka neler yaşandı? Söz 83. Bölüm izleme linki ve 84. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

Söz soluksuz izlenen 83. Son Bölümünü yayınladı. Star TV'de yayınlanan Söz 83. son bölümde; Komutanı için Tim’e geri dönen Yavuz şimdi, kardeşleri ile beraber Erdem’i kurtarmalıdır. Erdem’i kurtarmak için Dragan’a ihtiyacı olan Tim onu vermemek için büyük çaba gösteriyor. Ama iki taraflı çatışmada kalan Dragan kendinde değil. Yavuz, Erdem’i kurtarmak için yeni bir plan yapmalı. Tüm bunlar yaşanırken kendini bir an bile düşünmeyen Yavuz için büyük sınav vakti geliyor. Vücudundaki zehir kendini gösteriyor. Tim, sarı komutanı hayatta tutmak için her şey, yapıyor. Söz dizisi 84. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 83. Son Bölüm izleme sayfası…

SÖZ 84. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI

Söz dizisi 83. Son bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ 83. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Yavuz komutan olarak resmen yanlarına döndüğü Tim ile omuz omuza zorluklara göğüs geriyor. Albay Erdem’i kurtarma operasyonunda heyecan had safhalara çıkıyor. Erdem’in üzeri patlayıcı ile dolu ve Tim’in bunu etkisiz hale getirmesi gerekiyor. Patlayıcılardan kurtulmak için de Tim’in Dragan’a ihtiyacı var. Tim Dragan’ı vermemek için daha da şiddetle direniyor. Dragan iki ateş arasında kalıyor ve kendinde değil. Yavuz ve Tim Erdem Albay’ı kurtarmak için başka plan yapıyor. Öte yandan Dost en önemli hamlesini yapmak için harekete geçiyor. Gözünü karartan Dost bu sefer büyük oynamaya kararlı. Ancak Tim bu hamleye hazır.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

YAVUZ YAŞIYOR MU?

Tüm bunlar yaşanırken Dragan’ın Yavuz’un vücuduna enjekte ettiği zehir etkisini göstermeye başlıyor. Tim, Yavuz’un durumunu öğreniyor ve bu kez de panzehir yüzünden Dragan çok önemli hale geliyor. Derya sevdiği adamın yaşadıklarını biliyor. Tim Yavuz’un ölmemesi için birbirine söz veriyor. Ancak Yavuz bir anda yere yığılıyor. Tim başına toplanıyor ve ona kalp masajı yapıyorlar. Ama Yavuz yerde hareket etmeden yatıyor. Derya o anları kamera ile izliyor. Gözleri yaşlı şekilde TİM’den gelen telefonla çıkılıyor.