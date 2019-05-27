Söz 85. final bölümü yayınlandı! Sözün bittiği yer! (Söz final bölümü izle)

Söz dizisi 85. final bölümü ile ekrana veda etti. Söz 85. Son bölümde, Yavuz ve Tim'i bekleyen 2 zorlu görev peş peşe geliyor. Terör unsurlarının karargahını yok eden ve şanlı Türk bayrağını diken Tim üyeleri Dost'u yok etmeden bu hainliğin bitmeyeceğini biliyor. Bu nedenle de Dost'u ne pahasına olursa olsun yok etmek için harekete geçiyor. Bu sırada Derya ile Yavuz için mutlu son geliyor. Sonunda birbirlerine kavuşuyorlar. Dost'un peşine düşen TİM eski bir tanıdıkla yüzleşiyor. Çolak geliyor ve söz bitiyor... Söz dizisi son bölümde başka neler yaşandı? Söz 85. Bölüm izleme linki ve final bölümü hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

Söz soluksuz izlenen 85. Final Bölümü bugün yayınladı. Star TV'de yayınlanan Söz dizisinin 85. son bölümde; Terör mensuplarının karargahlarını, mühimmat depolarını ve en önemlisi de liderlerini yok etmeyi kafasına koyan Tim üyeleri sıcak çatışmaya giriyor. Dönmeye değil, ölmeye gittikleri bu yoldan zaferle çıkıyorlar. Ancak henüz zaferlerini kutlamıyorlar. Çünkü sırada Dost var. Dost’un peşine düşen Yavuz ve Tim, Çolak ile karşılaşmanın şokunu yaşıyorlar. İşte Söz 85. Final Bölüm izleme sayfası…

SÖZ 85. BÖLÜM ÖZETİ: FİNAL BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz ve Tim’i çok büyük bir görev bekliyor. Terör mensupları ile bir kez daha karşı karşıya geliyorlar.. Tim üyeleri bu zorlu göreve doğru yürürken sevdiklerine veda ediyor. Çünkü gidip de dönmemek var. Terör unsurları da bu sırada sivilleri topluyor. Karşı çıkanları bir bir öldürüyorlar. Yaşlı, genç ayırt etmeden hepsini korkutarak cephaneliğe götürüyorlar. Ancak yaşananları gören bir genç yaşananları kameraya alıp sivilleri kalkan olarak kullanacaklarını bildiriyor. Albay Erdem ile Derya bu istihbaratı alıyor. Hemen bir plan yapıyorlar ve bu durumu karargaha da bildiriyorlar.

Cephanenin yeri ve liderlerinin olduğu karargah belirleniyor. Ancak kayıplar verilmesi muhtemel bu çatışmada terör örgütü liderlerinin indirilmesi hedefleniyor Tim’in iki önemli görevinden biri bu. Diğeri ise teröristlerin karargahının ve mühimmat depolarının yok edilmesi. Tim bu görev için ikiye ayrılıyor. Ölmeyi bile göze alan ekip ateş hattının ortasına kendini atıyor. Yavuz ve ekibi hem mühimmat depolarını vurmak hem de terör örgütü liderlerini yok etmek için sıcak temasa başlıyor.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

ÇOLAK DÖNÜYOR

Kahraman askerler bu görevden başarı ile çıkmayı başarıyor. Ancak işleri henüz tam olarak bitmiş değil. Çünkü henüz Dost’u ele geçirmediler. Yavuz’un komutasında Tim şimdi de Dost’u yakalamak için harekete geçiyor. Tim burada büyük bir şok yaşıyor. Çünkü Çolak ile karşılaşıyorlar. Bu hiç beklemedikleri düşman, Tim’den intikam almaya geliyor.