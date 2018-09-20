Söz dizisi 52. yeni bölüm fragmanı geldi! Dragon büyük oynayacak!

Söz dizisi yeni sezonu ile fırtına estirmeye devam ediyor. Dizinin 52. bölüm önizlemesinden sonra yeni bölüm fragmanı da geldi. Yavuz yaşadığı tüm umutsuzluklardan sonra babasının vasiyeti ile göreve geri döner. Ama bu sefer yanında TİM olmayacaktır. Bu görev aynı amaca hizmet etse de gizli ve başka bir görevdir. İşte Söz dizisinin 52. yeni bölüm fragmanı...

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Söz yine soluksuz izlenecek bir fragman yayınladı. Söz 52. bölüm fragmanında Yavuz Karasu dik duruşu ve görevine olan bağlılığı ile görülüyor. Oysa pes etmesine neredeyse ramak kalmıştı. Dragan Ratkoviç, dur nedir bilmiyor. Fragmanda ‘Bu topraklarda yok olmak istemiyorsan büyük oynayacaksın’ sözü ile yeni planlar peşinde olduğu anlaşılıyor. Ülkenin refahı için bir yandan Savcı Derya bir yandan TİM bir yandan da Yavuz harekete geçiyor. “Bir adam, bir ülkenin yazgısını değiştirebilir hatta bütün dünyayı değiştirebilir…” işte yeni fragman bu sözlerle başlıyor. İşte Söz 52. bölüm fragmanı

SÖZ 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ 51. BÖLÜM ÖZETİ: SÖZ SON BÖLÜMDE ANBEAN YAŞANANLAR…

Söz sezon finalinde Bahar'ı kaybedip Derman'ı öldürerek intikamını alan Yavuz acılar içindedir. Annesini, sevgilisini ve son olarak da karısını kaybeden Yavuz için artık hiçbir şeyin önemi kalmamıştır. Ancak diğer yandan Kasap lakaplı Dragan Ratkoviç, İstanbul'da art arda eylemler düzenlemek için harekete geçmiştir.

DRAFAN RATKOVİÇ'İN GEÇMİŞİ KATLİAMLARLA DOLU

Savcı Derya Dragan Ratkoviç'in peşine düşer ve geçmişine dair bilgiler edinmeye başlar. Dragan Ratkoviç'ın babasını ve annesini ve bütün köyünü gözünü kırpmadan öldürdüğünü öğrenir. İstanbul'da canlı bomba eylemleri nedeniyle olağanüstü düzeyde çalışmalar başlatılır. Dragon valiliği arayıp 4 eylem daha yapacağını ve eylemlerini durdurmak için tek bir şartı olduğunu söyler. O da Yavuz Karasu'nun (Ömer Günay) ona verilmesi.

‘SONSUZ ACININ BAŞLADIĞI YERDE ONU BEKLİYORUM'

Dragan Ratkoviç, radyo yayınına katılır ve ‘Patlamanın sorumlusu benim. Bir patlama daha olacak.” Der. Ratkoviç 4 bomba daha olduğunu ve Ömer Günay'ı (Yavuz) istediğini söyler. O sırada radyoyu Yavuz da dinlemektedir. Ratkoviç ‘Sonsuz acının başladığı yerde onu bekliyorum' der. 60 dakika aralıklarla patlamaları gerçekleştireceğini duyurur. Yavuz'un artık kaybedecek bir şeyi kalmamıştır ve yola çıkar. TİM de harekete geçer.

‘GELDİM ABLACIM'

İlk patlama metroda gerçekleşir. Patlamada Savcı Derya'nın eşi de metrodadır. Savcı Derya olay yerine iner ve korkunç tablo ile karşı karşıya kalır. Kardeşinin cansız bedeni ile karşılaşır. ‘Ablacım, geldim ablacım' sözleri ile gözyaşlarına boğulur.

RATKOVİÇ İLE YAVUZ'UN İLK KARŞILAŞMASI

Yavuz komutanı ile konuşur ve neden onun istendiğini de bilmediğini söyler. Yavuz emirlere itaat etmez ve gerçeği öğrenmek için yoluna devam eder. Yavuz ile Ratkoviç'in ilk karşılaşması telefonla olur. Yavuz Ratkoviç'in adamlarını öldürür ve geliyorum eylemi durdur der. Canlı bombalardan biri teslim olur. Yavuz teslim olması işe yaramıştır.

RATKOVİÇ'İN AMACI ORTAYA ÇIKIYOR

Yavuz'u kurtarma operasyonu başlatılır ve Yavuz TİM'le karşılaşır. Ekip gözyaşları içinde Yavuz Karasu'ya kavuşur. Telefonla babasını arar ancak o sırada Agah kaza geçirir ve kazayı organize eden Ratkoviç'tir. Telefonu Ratkoviç alır ve asıl amacının babasını ele geçirmek istediğini anlar. Aslında hepsi oyundu, Yavuz'un hayatı tehlikeye girince babası Agah'ın ortaya çıkacağını biliyorlardı. Ratkoviç Agah'tan Milli Güvenlik Protokolü'nü ister ve Sevr Anlaşması’nın yeniden hayata geçirilmesinin istendiğini söyler. Ama Agah konuşmamaya kararlıdır. Ratkoviç, Agah'ı bıçaklar ve bıçağı çektiği anda öleceğini söyler. Ratkoviç Agah'a işkence ederek onu konuşturma çabasına devam eder. O sırada TİM olay yerine baskın yapar. Yavuz babasını kolları arasına alır. Agah son nefesinde Ratkoviç'in amacını açıklar. Ratkoviç önemli bilgilerin yer aldığı çipi ele geçirmiştir. Yavuz deliye döner. Yavuz Karasu ile Dragon bir kez karşı karşıya gelir.

YAVUZ DÖNÜYOR

Yavuz ile Savcı Derya tanışırlar ve Ratkoviç yeniden masaya yatırılıyor. Aslında bir paralı asker olduğu söyleniyor. Devlet yeni bir birim kurmaya karar veriyor. Savcı Derya ve TIM'le beraber Yavuz'un da göreve dönmesi ön görülüyor. Yavuz bu teklifi kabul etmez. Görevde olduğum sürece sevdiklerimin üzerine toprak döktüm der. Ancak Yavuz’un babası Agah ona bir video bırakmıştır ve bu videoda ona gizli bir görev verir. Bu görevi ne TİM ne de en yakınları bu görevi bilmeyecek. Yavuz görevi kabul eder ve ‘Kanımın son damlası ile hazırım’ der.