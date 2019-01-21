Söz dizisi bu akşam yayınlanacak mı? İşte Söz yeni bölüm fragmanı…

Söz dizisi yeni bölüm yılbaşı tatili ardından bugün STAR TV ekranlarında yeniden seyirci ile buluşuyor. Söz dizisi 67. yeni bölümde Karabatak'ın akıbeti belli oluyor. Nişanlısını, eşini hatta ailesini bile kaybeden Yavuz, Savcı Derya ile yakınlaşıyor. Peki Söz dizisi bu akşam yeni bölümde neler olacak? İşte Söz 67. yeni bölüm fragmanı…

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Söz dizisinin yeni bölüm fragmanı ile yayın tarihi de belli oldu. Dizi yeni bölümü ile 21 Ocak Pazartesi günü ekrana gelecek.Yavuz sevdiklerini kurtarmak için gözünün ne kadar kara olduğunu bir kez daha kanıtladı. Sami kazandım sanırken büyük bir ders aldı.

SÖZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Söz dizisinde izleyicilerin belki de merakla beklediği en önemli konulardan biri Savcı Derya ile Yavuz arasında yaşananlar. Bayrağı uğruna nişanlısını, eşini hatta ailesini bile kaybeden Yavuz'un kalbi artık herkese kapalı. Ama Savcı Derya ile yakınlaşmaları aşk beklentilerini arttırıyor. Ayrıca yeni bölümde Karabatak'ın akıbeti belli oluyor.

SÖZ 66. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tamirhaneye saldırı düzenleniyor. Ateş altın kalan Kopuk ve Turhan zor anlar yaşıyor. Yavuz da yetişiyor ama Kopuk kendini dışarı atıp ateş atmaya başlayınca arkasından yetişen adamlar onu bayıltıp kaçırmayı başarıyor. Sami planının tıkır tıkır işlediğini öğreniyor. Yavuz Sami'nin adamlarını takip ediyor. Sami, Yavuz'u arayıp şantaj yapıyor. ‘Dedikleirmi yaarsan arkadaşının kılına zarar gelmez' diye.

DERYA, KOPUK İÇİN DEVREDE

Derya olay yerine geliyor. Yavuz'dan isim istiyor. Düşanlarının çok tehlikeli olduğunu söylüyor. Ama Yavuz konuşmuyor. Derya Kopuk'u sağ salim bulacağını anlatıyor.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

TİM DÜMAN ÜSSÜNÜN KAPISINA DAYANIYOR

Albay Erdem ve Tim ekibi Karabatak için düşman üssünü kapısına dayanıyor. Dragan da o sırada içeride. Düşman askerinin silah çekmesi ile ortam geriliyor. Albay Erdem her şeyi göze aldığını söylüyor. Silahlarını indirmeleri isteniyor ama Erdem bu teklifi reddediyor. Erdem askerinin teslim edilmesini istiyor ama orada asker olmadığını söylüyorlar. Albay karşı karşıya geldiği Yüzbaşına arkasında adam bırakmayacağını anlatıyor.