Söz dizisinde tüyleri diken diken eden iki sahne!

Söz 52. bölümü ile ekrana geldi. Görevine Yalnız Kurt olarak devam eden Yavuz bir an umutsuzluğa kapıldı. Ustası ona milli mücadele dönemini hatırlattı ve “Bir adam bir ülkenin yazgısını değiştirebilir, hatta tüm dünyayı değiştirebilir " dedi. Dün yayınlanan diziye damgasını vuran Atatürk sahnesinden sonra bir de zeybek sahnesi geldi. İşte diziye damgasını vuran o iki sahne...

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Söz dizisi yayınlanan son bölümünde çok anlamlı bir sahneye yer verdi. Dizinin 52. bölümünde Yavuz ile ustası arasında geçen diyalog tüyleri diken diken etti. Bir adamın peşinden giden Türk milletinin hikayesine kısa da olsa yer verildi. Dizinin son sahnelerinde ise zeybek şov geldi. Tim, düğünde büyük bir süpriz yaparak zeybek oynadı.

“BİR ADAM TÜM DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİR”

Yavuz babasının ölümünden sonra ülkesinin yaşayacağı saldırılara karşı tek başına gizli bir görevi üstelenecektir. Yavuz yayınlanan 52. bölümde “Bitmiyorlar usta, hiç bitecek gibi de durmuyorlar” sözü ile görev öncesi umutsuzluğunu gösterir. Ancak ustası ona 1818’de çekilmiş fotoğrafları gösterir. Fotoğraflarda İngiliz zırhlısı İstanbul boğazını ele geçirmiştir. Usta sözlerine şöyle devam eder; “Çok değil bundan 5 sene sonra yeni bağımsız bir cumhuriyet kuruldu. Bir adamın peşinden gittiler. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK. Bir adam bir ülkenin yazgısını değiştirebilir, hatta tüm dünyayı değiştirebilir.” işte o anlar…



TİM’DEN ZEYBEK ŞOV

İzleyiciler tarafından çok beğenilen bir diğer sahne ise Tim’in zeybek oynaması oldu. Su ile Çaylak’ın düğününe sürpriz hazırlayan Tim, düğünde adeta döktürüyor. İşte Tim’in zeybek oynadığı o anlar