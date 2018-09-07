Söz dizisine yeni oyuncu!

Yapımını TIMS&B Productions’un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Söz’ün kadrosuna ünlü oyuncu Ece Çeşmioğlu dahil oldu.
Yeni sezonda seyirciyle buluşacak olan Söz'de, Ece Çeşmioğlu sürprizlerle dolu bir karaktere hayat verecek. Heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle merakla beklenen Söz dizisinde Çeşmioğlu, Melisa karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.
Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Metin Balekoğlu’nun yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı Söz, nefes kesen yeni sezon bölümleriyle Eylül ayında Star TV’de…
ECE ÇEŞMİOĞLU’NUN DAHA ÖNCE YER ALDIĞI PROJELER:
Çocuklar Duymasın (2002)
Çocuğun Var Derdin Var (2004)
Nehir (2005)
Gümüş (2005) -Hilal
İki Aile (2006-2008) – Ceren Karaman [1]
Eyvah Halam (2008) – Asya
Firar (2011-2012) – Bahar [2]
Öyle Bir Geçer Zaman ki (2012-2013) – Ayça
Yaz’ın Öyküsü (2015) – Yaz [3]
Kalbim Yangın Yeri (2016) – Sevda Günsoy
Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016-2017) – Atike Sultan
Yüz Yüze (2017) – Zeynep
Yuvamdaki Düşman (2018) – Ceren