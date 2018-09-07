Söz dizisine yeni oyuncu!

Ünlü oyuncu Ece Çeşmioğlu, Star’da her Pazartesi ekrana gelen Söz dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Söz, Eylül ayında diziseverler ile buluşacak. Ancak yeni yayın tarihi net olarak henüz açıklanmadı.

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Yapımını TIMS&B Productions’un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Söz’ün kadrosuna ünlü oyuncu Ece Çeşmioğlu dahil oldu.

Yeni sezonda seyirciyle buluşacak olan Söz'de, Ece Çeşmioğlu sürprizlerle dolu bir karaktere hayat verecek. Heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle merakla beklenen Söz dizisinde Çeşmioğlu, Melisa karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Metin Balekoğlu’nun yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı Söz, nefes kesen yeni sezon bölümleriyle Eylül ayında Star TV’de…

ECE ÇEŞMİOĞLU’NUN DAHA ÖNCE YER ALDIĞI PROJELER:

Çocuklar Duymasın (2002)

Çocuğun Var Derdin Var (2004)

Nehir (2005)

Gümüş (2005) -Hilal

İki Aile (2006-2008) – Ceren Karaman [1]

Eyvah Halam (2008) – Asya

Firar (2011-2012) – Bahar [2]

Öyle Bir Geçer Zaman ki (2012-2013) – Ayça

Yaz’ın Öyküsü (2015) – Yaz [3]

Kalbim Yangın Yeri (2016) – Sevda Günsoy

Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016-2017) – Atike Sultan

Yüz Yüze (2017) – Zeynep

Yuvamdaki Düşman (2018) – Ceren