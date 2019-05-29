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Söz 85. final bölümü izle… Söz final bölümü izleyenleri yüreğini yaktı!
Söz 85. final bölümü izle… Söz final bölümü izleyenleri yüreğini yaktı!
Söz final bölümüyle nefes kesti ve ekranlara veda etti. Terör unsurlarının karargahını yok eden ve şanlı Türk bayrağını diken Tim üyeleri Dost'u yok etmeden bu hainliğin bitmeyeceğini biliyor. Söz 84. bölümde bu hafta amaç bir dost kod adlı teröristi yok etmekti. Çolak karakterinin ölmediği ortaya çıktı. Çolak finalde Yavuz ve Tim'in karşısına çıktı. Haberimizin devamında yer alan link üzerinden Söz'ün final bölümünü izleyebilirsiniz...
Magazin 29 Mayıs 2019 - 10:25

Terörle mücadele yolunda sağlam adımlar atmak için operasyonlar düzenleyen Tim, dizinin final bölümünde de önemli bir operasyon için yollara düşüyor. Söz final bölümünde Dost kod adlı teröristi etkisiz hale getirmek için önemli bir operasyon düzenleyen Tim’in karşısına türlü engeller çıkıyor. Çolak adlı karakterin ortaya çıkmasıyla izleyiciyi ve Tim’i şaşırtan anlar yaşanıyor. İşte Söz final bölümü izleme linki ve detaylar…

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

SÃ¶z final bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yÃ¼rek yakan anlarâ¦ SÃ¶z 85. final bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yayÄ±nlandÄ±! (SÃ¶z final bÃ¶lÃ¼mÃ¼ izle)

SÖZ FİNAL BÖLÜMÜNDE CEPHANELİĞE BÜYÜK OPERASYON

Söz final bölümünde Tim tarafından cephanenin yeri ve liderlerinin olduğu karargah belirleniyor. Ancak kayıplar verilmesi muhtemel bu çatışmada terör örgütü liderlerinin indirilmesi hedefleniyor Tim'in iki önemli görevinden biri bu. Diğeri ise teröristlerin karargahının ve mühimmat depolarının yok edilmesi. Tim bu görev için ikiye ayrılıyor. Ölmeyi bile göze alan ekip ateş hattının ortasına kendini atıyor. Yavuz ve ekibi hem mühimmat depolarını vurmak hem de terör örgütü liderlerini yok etmek için sıcak temasa başlıyor.

BEKLENMEYEN DÜŞMAN GERİ DÖNÜYOR

Cephanenin yeri ve liderlerinin olduğu karargah belirleniyor. Ancak kayıplar verilmesi muhtemel bu çatışmada terör örgütü liderlerinin indirilmesi hedefleniyor Tim'in iki önemli görevinden biri bu. Diğeri ise teröristlerin karargahının ve mühimmat depolarının yok edilmesi. Tim bu görev için ikiye ayrılıyor. Ölmeyi bile göze alan ekip ateş hattının ortasına kendini atıyor. Yavuz ve ekibi hem mühimmat depolarını vurmak hem de terör örgütü liderlerini yok etmek için sıcak temasa başlıyor.

Son güncelleme: 10:55 - 29.05.2019
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