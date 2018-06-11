Söz sezon finali izle! Söz sezon finalinde neler oldu?

Söz dizisinin final bölümünde; Yavuz, yaralanan Bahar'ı hastaneye yetiştirmek için var gücüyle uğraşırken tim Derman'ın peşine düşmüştür. Derman yurtdışına kaçmak için hazırlık yaparken ölümle pençeleşen Bahar'ın acısıyla Yavuz artık bambaşka bir yola gireceğini anlamıştır. Merve'nin ardından Bahar'ı da kaybetme ihtimali bile Yavuz'u kahreder. Yavuz onu bu halde gördüğünde yapmak istediği tek bir şey vardır. Derman'ı bulmak.
Derman tam kurtuldum zannederken, artık üniformasıyla birlikte hayatını da vermeye hazır olan Yavuz hiç beklemediği bir anda onun karşısına çıkar. Tam o sırada Yavuz'un aldığı haber namlunun ucundaki Derman'la birlikte herkesi şok edecektir.
Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar,
Hiçbir şeyi istemedim seni istediğim kadar.
Sen de başını alıp gitme ne olur.
Ne olur tut ellerimi #Söz #HiçKimseSeninKadar @timsandb @startv pic.twitter.com/3YVdSlAvLZ
— SÖZ (@sozdizi) 11 Haziran 2018