Söz sezon finali izle! Söz sezon finalinde neler oldu?

Ekranların en çok izlenen dizisi Söz sezon finali ile ekranlara geldi. Yeni sezonda neler yaşanacak şimdiden merak konusu oldu. Söz'ün başrollerinde Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür ve Aybüke Pusat’ın yer aldığı dizinin senaryosunu Ethem Özışık yazıyor. Haberimizden Söz son bölüm izleme linkine ve son bölüm özetine erişebilirsiniz.

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Söz dizisinin final bölümünde; Yavuz, yaralanan Bahar'ı hastaneye yetiştirmek için var gücüyle uğraşırken tim Derman'ın peşine düşmüştür. Derman yurtdışına kaçmak için hazırlık yaparken ölümle pençeleşen Bahar'ın acısıyla Yavuz artık bambaşka bir yola gireceğini anlamıştır. Merve'nin ardından Bahar'ı da kaybetme ihtimali bile Yavuz'u kahreder. Yavuz onu bu halde gördüğünde yapmak istediği tek bir şey vardır. Derman'ı bulmak.

SÖZ SEZON FİNALİ İZLE

Derman tam kurtuldum zannederken, artık üniformasıyla birlikte hayatını da vermeye hazır olan Yavuz hiç beklemediği bir anda onun karşısına çıkar. Tam o sırada Yavuz'un aldığı haber namlunun ucundaki Derman'la birlikte herkesi şok edecektir.