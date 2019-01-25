Söz yeni bölüm fragmanı: Yavuz birini ölüme terk etmek zorunda! Söz 67. bölüm fragmanı yayınlandı…

Söz fragmanında çarpıcı gelişmeler dikkat çekiyor Yavuz büyük bir ikilemin içinde kalıyor. Söz 67. yeni bölüm fragmanı bugün seyirci karşısına çıktı. Star TV'de yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanında; Yavuz ile Derya omuz omuza çatışıyor. İşte Yavuz'un büyük ikilemi ve Söz yeni bölüm fragmanı...

SÖZ 67. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Söz yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Dragos Derya’yı tuzağa düşürüyor. Ve Albay Erdem ile Derya arasında seçim yapmak zorunda. Yavuz ne kadar kaçmaya çalışsa da Derya’ya aşkını ilan ediyor.

KARABATAK’IN ÖLÜMÜ NETLEŞİYOR

Karabatak’ın kimliği DNA ile teşhis ediliyor. Nazlı bir türlü Karabatak’ın ölümünü kabullenemiyor. Hatta TİM’i de bu konuda ikna etmeye çalışıyor. Ama acı gerçek kara bulut gibi üzerlerine çöküyor.

SÖZ 67. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Karabatak uçuruma yuvarlanan kamyonun içinde patlamayla canından oluyor. Tim, Karabatak’ın parçalanmış cesedini buluyor. Karabatak arkadaşlarının gözleri önünde şehit düşüyor. Tim cesedi parçalanmış Karabat’ı ceset torbasında kışlaya getiriyor. Albay Erdem tek başına hareket eden Karabat’ın ölümünü kabullenemeyen TİM ile yürekleri dağlayan bir konuşma yapıyor.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

Derya iyileşiyor. Derya’yı kurtaran çelik yelek oluyor ama kaburgalarından biri inciniyor. Derya, Yavuz’a Karabatak’ın naaşına ulaşamadıklarını söylüyor. Yavuz kendini suçluyor. Derya da ona engel olamıyor. O sırada TİM geliyor ve Yavuz da olanları öğreniyor.