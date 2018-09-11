Söz yeni bölüm ne zaman? Söz’ün yeni sezon fragmanı geldi, 51. bölüm tarihi belli oldu…

Söz heyecan dolu bir sezon finaliyle araya girmişti. Söz sezon finalinde; Bahar'ın hayatını kaybetmesi herkesi derinden yaralarken bu ağır kayıp seyirciyi de ekrana kilitledi. Hayranlarının gün saydığı Söz dizisinin Eylül ayında başlayacağı biliniyordu ve 51. bölüm fragmanıyla beraber tam olarak hangi tarihte yayınlayacağı belli oldu...

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Yeni sezonu merakla bekleyen Söz dizisi izleyicileri yeni bölümün ne zaman geleceğinini araştırmaya başladı. Yeni sezonda kadrosuna Deniz Baysal, Sarp Akkaya ve Ece Çeşmioğlu’nun katıldığı Söz 51. bölüm fragmanında heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Söz’ün yeni bölüm yayın tarihinin 17 Eylül Pazartesi günü olduğu ilan edildi.

SÖZ 51. BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yavuz, yaralanan Bahar'ı hastaneye yetiştirmek için var gücüyle uğraşırken tim Derman'ın peşine düşmüştür. Derman yurtdışına kaçmak için hazırlık yaparken ölümle pençeleşen Bahar'ın acısıyla Yavuz artık bambaşka bir yola gireceğini anlamıştır. Merve'nin ardından Bahar'ı da kaybetme ihtimali bile Yavuz'u kahreder. Yavuz onu bu halde gördüğünde yapmak istediği tek bir şey vardır. Derman'ı bulmak.

Derman tam kurtuldum zannederken, artık üniformasıyla birlikte hayatını da vermeye hazır olan Yavuz hiç beklemediği bir anda onun karşısına çıkar. Tam o sırada Yavuz'un aldığı haber namlunun ucundaki Derman'la birlikte herkesi şok edecektir.

SÖZ DİZİSİNE KATILANLAR KİMLER?

Söz dizisine bu sezon yeni yüzler ekleniyor. Bu sezon Söz’de boy gösterecek isimler Sarp Akkaya, Deniz Baysal ve Ece Çeşimioğlu…