Söz yeni sezon ilk bölüm tanıtımı yayınlandı! Söz dizisi ilk bölüm ne zaman? Tarih belli oldu mu?

Söz yeni sezon ilk bölüm tanıtımı yayınlandı! Söz dizisi ilk bölüm ne zaman? Tarih belli oldu mu?

Söz yeni sezon ilk bölüm tanıtımı yayınlandı! Başrollerini Tolga Sarıtaş, Mehmet Özgür, Aybüke Pusat, Nihat Altınkaya ve Meriç Aral gibi isimlerin paylaştığı Star TV dizisi Söz'ün ilk tanıtımı yayınlandı. Yeni tanıtımda Üsteğmen Yavuz'un bir ikizi mi var? sorusu dizinin hayranlarını adeta şok etti. Motosiklet kasklı birinin cenaze esnasında Agah ve Yavuz'u izlemesi bu kişinin de Yavuz'a tıpatıp benzemesi akılları karıştırdı. Peki Söz dizisi ilk bölüm ne zaman? İşte ayrıntılar...

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Star TV’nin peş peşe yayınladığı tanıtımlara bir yenisi daha eklendi. Söz dizisi yeni sezon ilk bölüm tanıtımı yayınlandı! Yeni tanıtımdaki şoke eden ayrıntı ise cenazede Yavuz ve Agah’ın sarılışı sırasında ikiliyi izleyen bir kişinin Yavuz’a aşırı benzemesiydi. Bu durum Yavuz’un ikizi mi var? sorularının sorulmasına neden oldu. Söz dizisini Eylül ayında başlaması bekleniyor fakat net tarih belli değil. İşte olay yaratan yeni sezon ilk bölüm kısa tanıtımı ve gelişemeler…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU? SEZON FİNALİ ÖZETİ

50. Bölüm ‘Sezon Finali’

Yavuz, hiç beklemediği bir anda Derman'ın karşısına çıkar. Yavuz, yaralanan Bahar'ı hastaneye yetiştirmek için var gücüyle uğraşırken tim Derman'ın peşine düşmüştür.

Derman yurtdışına kaçmak için hazırlık yaparken ölümle pençeleşen Bahar'ın acısıyla Yavuz artık bambaşka bir yola gireceğini anlamıştır. Merve'nin ardından Bahar'ı da kaybetme ihtimali bile Yavuz'u kahreder. Yavuz onu bu halde gördüğünde yapmak istediği tek bir şey vardır. Derman'ı bulmak.

Derman tam kurtuldum zannederken, artık üniformasıyla birlikte hayatını da vermeye hazır olan Yavuz hiç beklemediği bir anda onun karşısına çıkar. Tam o sırada Yavuz'un aldığı haber namlunun ucundaki Derman'la birlikte herkesi şok edecektir.

YAVUZ , HER ŞEYE YENİDEN BAŞLAYABİLECEK Mİ?

50. bölümü ile sezon finali yapan Söz'de Yavuz, Bahar'ın acısı ile sarsıldı. Derman'ı öldüren Yavuz, bundan sonra yeni bir kimlikle yaşamak zorunda kalacak.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği ve senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı “SÖZ”, en çok izlenen dizi oldu! Yavuz, yaralanan Bahar'ı hastaneye yetiştirmek için var gücüyle uğraşırken tim Derman'ın peşine düşmüştür.

Derman yurtdışına kaçmak için hazırlık yaparken ölümle pençeleşen Bahar'ın acısıyla Yavuz artık bambaşka bir yola gireceğini anlamıştır. Merve'nin ardından Bahar'ı da kaybetme ihtimali bile Yavuz'u kahreder. Yavuz onu bu halde gördüğünde yapmak istediği tek bir şey vardır. Derman'ı bulmak.

Derman tam kurtuldum zannederken, artık üniformasıyla birlikte hayatını da vermeye hazır olan Yavuz hiç beklemediği bir anda onun karşısına çıkar. Tam o sırada Yavuz'un aldığı haber namlunun ucundaki Derman'la birlikte herkesi şok edecektir.

SÖZ YENİ SEZON TARİHİ BELLİ Mİ?

Söz dizisi yeni sezon tarihi henüz belli değil fakat eylül ayında yayınlanması bekleniyor. Ancak kanaldan ya da yapımcıdan bu bilgi paylaşıldığı anda dizi ile ilgili sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.

SÖZ YENİ SEZON TANITIMI

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