Söz yeni sezon ne zaman başlayacak? Söz dizisi 3. sezon tarihi belli oldu mu?

Söz yeni sezon ne zaman başlayacak? Söz dizisi 3. sezon tarihi belli oldu mu?

Aksiyon sahneleri ile beğeni toplayan Söz dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Söz dizisinin başrollerini Tolga Sarıtaş, Mehmet Özgür, Aybüke Pusat, Nihat Altınkaya ve Meriç Aral paylaşıyor. Peki Söz dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Herkes başlangıç tarihini merak ediyor.

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Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisi izleyicileri yeni sezon için gün sayıyor. 50. bölümü ile sezon finali yapan Söz dizisinin yen, sezon tarihi henüz belli değil fakat Eylül ayında başlaması bekleniyor.

SÖZ YENİ SEZON TANITIMI

SÖZ 50. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yavuz, hiç beklemediği bir anda Derman’ın karşısına çıkar. Yavuz, yaralanan Bahar’ı hastaneye yetiştirmek için var gücüyle uğraşırken tim Derman’ın peşine düşmüştür.

Derman yurtdışına kaçmak için hazırlık yaparken ölümle pençeleşen Bahar’ın acısıyla Yavuz artık bambaşka bir yola gireceğini anlamıştır. Merve’nin ardından Bahar’ı da kaybetme ihtimali bile Yavuz’u kahreder. Yavuz onu bu halde gördüğünde yapmak istediği tek bir şey vardır. Derman’ı bulmak.

Derman tam kurtuldum zannederken, artık üniformasıyla birlikte hayatını da vermeye hazır olan Yavuz hiç beklemediği bir anda onun karşısına çıkar. Tam o sırada Yavuz’un aldığı haber namlunun ucundaki Derman’la birlikte herkesi şok edecektir.



SÖZ YENİ SEZON TARİHİ BELLİ Mİ?

Söz dizisi yeni sezon tarihi henüz belli değil fakat eylül ayında yayınlanması bekleniyor. Ancak kanaldan ya da yapımcıdan bu bilgi paylaşıldığı anda dizi ile ilgili sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.