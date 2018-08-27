Söz yeni sezon tanıtımı yayınlandı! Söz yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Dizi severlerin günlerdir merakla beklediği haber geldi. Söz dizisinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Diziden sezon finalinde ayrılan Aybüke Pusat'ın yerine Deniz Baysal geçti. Güzel oyuncunun da yer aldığı teaser izleyicilerden tam not aldı. Peki Söz yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte dizi severleri ilgilendiren haberin ayrıntıları...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Söz yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Söz yeni sezon bölümleri Eylül ayında Star TV ekranlarında olacak. Seyirciler bu sezon Tolga Sarıtaş’a eşlik eden Deniz Baysal’ı da izleyecek. İşte Söz yeni sezon tanıtımı…

SEZON SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Yavuz, hiç beklemediği bir anda Derman'ın karşısına çıkar? Yavuz, yaralanan Bahar'ı hastaneye yetiştirmek için var gücüyle uğraşırken tim Derman'ın peşine düşmüştür.

Derman yurtdışına kaçmak için hazırlık yaparken ölümle pençeleşen Bahar'ın acısıyla Yavuz artık bambaşka bir yola gireceğini anlamıştır. Merve'nin ardından Bahar'ı da kaybetme ihtimali bile Yavuz'u kahreder. Yavuz onu bu halde gördüğünde yapmak istediği tek bir şey vardır. Derman'ı bulmak.

Derman tam kurtuldum zannederken, artık üniformasıyla birlikte hayatını da vermeye hazır olan Yavuz hiç beklemediği bir anda onun karşısına çıkar. Tam o sırada Yavuz'un aldığı haber namlunun ucundaki Derman'la birlikte herkesi şok edecektir.