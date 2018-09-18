Söz yeni sezonda yıkan ölüm! Diziye veda etti

Söz 51. bölümde sürpriz bir gelişme yaşandı. Söz’ün ağır toplarından Hamit Karasu diziye veda etti. Hamit Karasu rolüne oyuncu Mehmet Özgür hayat veriyordu. Başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş’ın babası rolünde ekranda gördüğümüz Mehmet Özgür kritik rollerden birini canlandırıyordu. Hatta Özgür’ün canlandırdığı Agah karakteri geçtiğimiz sezona damgasını vurmuş ve devlet adına çalışan Hamit Karasu olduğu ortaya çıkmıştır. Yayınlanan 2. sezonda çok fazla istihbarat bilgisine sahip olduğu için Kasap Lakaplı Dragon tarafından kaçırılır ve işkence ederek öldürülür ve diziye bu şekilde veda eder.
SÖZ DİZİSİ AGAH’A BÖYLE VEDA ETTİ
Söz’ün Twitter hesabından Agah karakterine ve oyuncu Mehmet Özgür’e böyle veda edildi.
Hayatını ülkesine adayan bir vatanperver : #HamitKarasu
Ve o karaktere can veren usta oyuncumuz Mehmet Özgür…
Bizlere kattıklarınız için sonsuz teşekkürler #Söz #YalnızKurt @timsandb @startv pic.twitter.com/5I0GM810mO
— SÖZ (@sozdizi) 17 Eylül 2018