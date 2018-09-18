Söz yeni sezonda yıkan ölüm! Diziye veda etti

Söz dizisi yeni sezonu ile ekrana geldi. Yayınlanan 51. bölümde Hamit Karasu(Agah) rolüne hayat veren Mehmet Özgür diziye veda etti. Veda sahnesinde Hamit Karasu işkence görerek ölür ve Yavuz babasını o halde bulur. İşte dizisinin son bölüme dair merak edilenler...

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Söz 51. bölümde sürpriz bir gelişme yaşandı. Söz’ün ağır toplarından Hamit Karasu diziye veda etti. Hamit Karasu rolüne oyuncu Mehmet Özgür hayat veriyordu. Başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş’ın babası rolünde ekranda gördüğümüz Mehmet Özgür kritik rollerden birini canlandırıyordu. Hatta Özgür’ün canlandırdığı Agah karakteri geçtiğimiz sezona damgasını vurmuş ve devlet adına çalışan Hamit Karasu olduğu ortaya çıkmıştır. Yayınlanan 2. sezonda çok fazla istihbarat bilgisine sahip olduğu için Kasap Lakaplı Dragon tarafından kaçırılır ve işkence ederek öldürülür ve diziye bu şekilde veda eder.

SÖZ DİZİSİ AGAH’A BÖYLE VEDA ETTİ

Söz’ün Twitter hesabından Agah karakterine ve oyuncu Mehmet Özgür’e böyle veda edildi.