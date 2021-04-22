‘Sözde Fenomen’ sözüne 5 bin TL’lik tazminat davası

Youtube üzerinden yayınladığı videolar ile kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan Reynmen, bir mekan çıkışında görüntülenmek istememişti. Muhabirin “Nasılsınız, magazin basınına pek konuşmuyorsunuz. Biraz konuşabilir miyiz?” demesinin üzerine sinirlenmiş, ardından gazeteciye tokat atmış ve kaşını patlatmıştı. Tehditler savurarak kameramanın da elinden telefonunu almaya çalışmıştı. Şiddete uğrayan gazetecilerin şikayeti üzerine fenomen ifade vermişti.

‘SÖZDE FENOMEN'

Olay sonrasında magazin programı sunucusu Ece Erken, fenomen hakkında canlı yayında “Sözde fenomen, şiddet ailede mi var, babasından mı gördü ?” şeklinde sözler sarf etmişti.

REYTİNG KAYGISI

Yusuf Aktaş, bu sözlerle kendisinin kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu iddia ederek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Avukatın sunduğu dilekçede, “13 Eylül 2019 tarihinde bir TV muhabiri ile yaşadığı talihsiz olay nedeniyle yargısız infaza maruz kalmıştır. Ece Erken'in reyting kaygısı, propagandaya girişmesi ve iftira suçu basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez” dendi.

DAVA AÇTI

Dilekçede, Ece Erken’in sunduğu programın alt yazısında ‘Muhabiri tokatlayan Reynmen'den büyük pişkinlik‘, ‘Sözde fenomen, şiddet ailede mi var babasından mı gördü, Reynmen öz annesine şiddet mi uyguladı, Reynmen kimi neden bıçaklamaya kalkıştı’ ifadelerine yer verilerek Aktaş’ın zan altında bırakıldığını ve bu sözlerinin kişilik haklarını zedelediği ileri sürüldü. Aktaş, Ece Erken ‘den 5 bin TL manevi tazminat istedi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Ece Erken cevap dilekçesinde, programın tüm haberlerini, konular ve başlıklarını görevli diğer çalışanların hazırladığını ve bahsedilen sözlerin kendisine ait olmadığını iddia ederek davanın reddini talep etti. Bugün Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.