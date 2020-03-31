SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman: ‘Ahlaksızlık aşk oldu, bu diziyi kaldırın’

ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ‘Gel Dese Aşk' dizi, Meclis gündemine taşındı. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, dizide aşk kavramının ‘entrika ve ahlaksızlıkla' eşdeğer tutulduğunu belirterek, RTÜK'ün devreye girmesini ve dizinin yayından kaldırılmasını istedi.

Yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı ve başrolünde Erkan Petekkaya'nın oynadığı dizi, hem RTÜK hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na şikayet edildi. Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un cevaplandırması istemiyle önerge veren SP'li Karaduman, “Bu dizi yayınlandığı günden itibaren tepki çekiyor. Her türlü entrika ve ahlaksızlık var ve bunlar aşk olarak sunuluyor.” dedi.

‘GÖKTEN TAŞ MI YAĞMALI?’

Karaduman, Bakan Ersoy'a çağrıda da bulunarak, “Sayın Bakan bu ahlaksızlığa daha ne kadar göz yumacaksınız. Yayından kaldırmak için ne olmasını bekliyorsunuz. Gökten taş mı yağsın ?” diye sordu. Diziyle ilgili RTÜK'ün karar almasını da isteyen Karaduman önergesinde şu sorulara da cevap istendi:

”Toplumsal yaşantımız ve değerlerimizle çelişen bu dizi yayından kaldırılacak mıdır ? Bir yayın içeriğinin zararlı olup olmadığını belirleyen kriterler ve yaptırım gerektiren ihlaller nelerdir ? Vatandaşlarımızın zamanı çoğunlukla evde geçirdiği bu süreçte, TV'lerdeki zararlı içeriklerin önlenmesi için, yayınlara yönelik denetimler sıklaştırılmış mıdır ?”