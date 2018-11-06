Spice Girls grubu, 11 yıl sonra Victoria Beckham olmadan turneye çıkıyor

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Dünyaca ünlü müzik grubu Spice Girls yıllar sonra ilk kez yeniden turneye çıkacak… 1990’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başında fırtınalar estiren pop müzik grubu, hatırlarsanız geçtiğimiz yıl bir fotoğraf paylaşmış ve ‘Ekip yeniden bir araya mı geliyor?’ sorularını da peşinde getirmişti.

Herkes doğru tahmin etti. Spice Girls yeniden bir araya geliyor. Ancak grupta Victoria Bekcham yer almıyor… 11 yıl sonra İngiltere’de turneye çıkacak olan ve Melanie Chisholm, Melanie Brown, Emma Bunton ve Geri Halliwell’den oluşan grup, 1 Haziran 2019’da Manchester Etihad Stadyumu’ndaki konserle turlarına başlayacak.

Victoria Beckham’ın Melanie Brown ile yaşadığı gerginlikler ve moda kariyerine yönelmek amacıyla turneye dahil olmayacağı belirtilmişti ama dün Victoria da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak arada küslük olmadığını, ekip arkadaşlarına başarılar dilediğini yazdı. Beckham “Spice Girl olmak hayatımın çok önemli bir parçası. Kızlara turnede bol eğlence diliyorum” dedi.

Bir paylaşım da ünlü şarkıcı Adele’den geldi. Haberi duyar duymaz bir paylaşım yapan Adele de “Tam olarak şu an hissettiğim bu! Ben hazırım” notunu düştü.