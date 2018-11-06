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Spice Girls grubu, 11 yıl sonra Victoria Beckham olmadan turneye çıkıyor
Spice Girls grubu, 11 yıl sonra Victoria Beckham olmadan turneye çıkıyor
Bir döneme damga vuran Spice Girls, 11 yıl aradan sonra ilk kez İngiltere'de turneye çıkıyor. Victoria Beckham'ın olmayacağı kadro 1 Haziran'da tura başlayacak...
Magazin 6 Kasım 2018 - 13:46

Dünyaca ünlü müzik grubu Spice Girls yıllar sonra ilk kez yeniden turneye çıkacak… 1990’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başında fırtınalar estiren pop müzik grubu, hatırlarsanız geçtiğimiz yıl bir fotoğraf paylaşmış ve ‘Ekip yeniden bir araya mı geliyor?’ sorularını da peşinde getirmişti.

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Victoria Beckham’ın da (solda) olduğu Spice Girls 1990’lara damga vurmuştu.

Herkes doğru tahmin etti. Spice Girls yeniden bir araya geliyor. Ancak grupta Victoria Bekcham yer almıyor… 11 yıl sonra İngiltere’de turneye çıkacak olan ve Melanie Chisholm, Melanie Brown, Emma Bunton ve Geri Halliwell’den oluşan grup, 1 Haziran 2019’da Manchester Etihad Stadyumu’ndaki konserle turlarına başlayacak.

Victoria Beckham'sız Spice Girls'ün turne afişi de hazır...

Victoria Beckham’sız Spice Girls’ün turne afişi de hazır…

Victoria Beckham’ın Melanie Brown ile yaşadığı gerginlikler ve moda kariyerine yönelmek amacıyla turneye dahil olmayacağı belirtilmişti ama dün Victoria da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak arada küslük olmadığını, ekip arkadaşlarına başarılar dilediğini yazdı. Beckham “Spice Girl olmak hayatımın çok önemli bir parçası. Kızlara turnede bol eğlence diliyorum” dedi.

Ünlü şarkıcı Adele, mutluluğunu bu paylaşımla dile getirdi...

Ünlü şarkıcı Adele, mutluluğunu bu paylaşımla dile getirdi…

Bir paylaşım da ünlü şarkıcı Adele’den geldi. Haberi duyar duymaz bir paylaşım yapan Adele de “Tam olarak şu an hissettiğim bu! Ben hazırım” notunu düştü.

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