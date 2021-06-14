Spice Girls üyesi eşyalarını satışta görünce şoke oldu

Spice Girls’te Sporty Spice olarak yer alan Mel C, tesadüfen kişisel eşyalarının satışının yapıldığını gördü. eBay’de Spice Girls zamanından kalma eşyalarını gören Mel C, hemen harekete geçip satışı durdurmaya çalıştı.

Eşyaların, Swindon Wilts’te yıldız tarafından kiralanan ancak bir süredir kira ödemeleri yapılmadığı için 40 metrekarelik terk edilmiş bir depodan geldiği anlaşıldı. Eşyalar arasında; videolar, grubun fotoğrafları, demolar, Sporty Spice’a ait eşofmanlar ve üstünde David Beckham yazan sabit bir diskin yer alıyordu.

Sporty Spice, eşyalarının çevrimiçi satışını durdurmayı başardı.

Spice Girls son olarak yıllar sonra 2019’da bir araya geldi.

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