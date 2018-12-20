Stacey Dooley canlı yayında iç çamaşırı görününce utandı!

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Strictly dans yarışmasının şampiyonu ve BBC sunucusu Stacey Dooley, dün partneri ile birlikte BBC’de canlı yayındaydı. Katıldığı programın bir bölümünde dans eden Dooley’in bir anda iç çamaşırı görününce utandı.

O sırada ise sosyal medya kullanıcıları 31 yaşındaki ünlü ismin iç çamaşırı giymediği düşündü. Öyle ki bazı twit’ler ‘Acaba iç çamaşırı giymeyi mi unuttu’ yönündeydi. Fakat ünlü isimlerin katıldığı dans yarışmasında birinci olan Stacey aslında nude tonlarında bir bodysuit giymişti.

Sosyal medya uzun süre bu konu üzerinde konuşurken Stacey de Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. Kendi yazdığı bir notu paylaşan dansçı “İç çamaşırını canlı yayında sergilemek! Yapıldı” yazarak herkesin sempatisini topladı. Bunun üzerine ise Stacey Dooley kendiyle dalga geçtiği için herkesin takdirini aldı ve ‘Sadece dansın değil artık bizim de şampiyonumuzsun’ gibi yorumlar yapıldı.