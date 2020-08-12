Stajyer oyuncu kadrosunda kimler? Stajyer filminin konusu ne?

Yaz geldi, sinema filmleri televizyonlardaki yerini aldı. İçinizi ısıtacak bir film olan Stajyer filminin başrollerinde usta oyuncu Robert De Niro ve başarılı isim Anne Hathaway yer alıyor. İşte Stajyer filmi hakkında merak edilen bütün ayrıntılar…

STAJYER FİLMİNİN KONUSU

70 yaşlarında dul bir adam olan Ben Whittaker (Robert De Niro) emekli olmanın aslında sandığı gibi her şeyin paramparça olması demek olmadığını keşfeder. Oyuna geri dönmek için bir fırsat kollayan Whittaker, Jules Ostin (Anne Hathaway) tarafından kurulan ve işletilen moda içerikli bir internet sitesinde yaşlı bir stajyer olarak işe başlar.

STAJYER FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Robert De Niro, Ben Whittaker

Anne Hathaway, Jules Ostin

Rene Russo, Fiona

Anders Holm, Matt

Andrew Rannells, Cameron

Adam DeVine, Jason

Zack Pearlman, Davis

Jason Orley, Lewis

Christina Scherer, Becky

Aslında Paramount Pictures baş rolleri Tina Fey ve Michael Caine olarak ayarlamıştı. Sonra Tina Fey, Reese Witherspoon ile değiştirdi fakat Reese programındaki uyuşmazlık nedeniyle 15 Ocak 2014'te filmden ayrıldı.7 Şubatta son görüşmelerde Anne Hathaway, Witherspoon'un yerini aldı.Robert De Niro'nun rolü için Jack Nicholson düşünülmüştü. Robert De Niro ve Anne Hathaway film için Tai Chi hareketleri öğrendiler. Batman Daima ve Batman & Robin filmlerinde sinematograf olarak çalışan Stephen Goldblatt filmin görüntü yönetmeni oldu. Temel çekimler 23 Haziran 2014'te Brooklyn, New York City'de başladı.