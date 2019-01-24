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STAR TV yayın akışı: Avlu yeni bölüm ne zaman? Bu akşam var mı? İşte Avlu yeni bölüm fragmanları…
Avlu izleyicileri Avlu'nun yeni bölümünün bugün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Avlu yeni bölüm için bugünkü Star TV yayın akışı ipucu veriyor. Avlu'nun yeni bölüm fragmanlarında hangi gelişmeler yaşanıyor? İşte merak edilenler...
Magazin 24 Ocak 2019 - 15:03

AVLU 27. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN



AVLU 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

AVLU BU AKŞAM VAR MI?

Yeni fragmanla beraber Avlu’un yeni bölümünün ne zaman olduğu da netleşti. Yayınlanan 2. fragmanda; Deniz avlunun kaptanı oluyor. Öykü doğuma gidiyor. Zerrin ‘ben batarsam herkesi aşağı çekerim’ diyor. Perşembe akşamları yayınlanan Avlu dizisi yeni yıl tatilinden çıkıyor. Dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda olacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

04:15 CESUR VE GÜZEL

06:05 GÜZEL KÖYLÜ

07:45 MESUT YAR İLE BUGÜN

10:15 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK

11:30 PARAMPARÇA

14:00 NERGİS ZAMANI

16:15 ANNE

18:05 KİRALIK AŞK

19:30 STAR ANA HABER

20:45 AVLU

23:30 EYVAH DÜŞÜYORUM

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