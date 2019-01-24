STAR TV yayın akışı: Avlu yeni bölüm ne zaman? Bu akşam var mı? İşte Avlu yeni bölüm fragmanları…
AVLU 27. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN
AVLU 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
AVLU BU AKŞAM VAR MI?
Yeni fragmanla beraber Avlu’un yeni bölümünün ne zaman olduğu da netleşti. Yayınlanan 2. fragmanda; Deniz avlunun kaptanı oluyor. Öykü doğuma gidiyor. Zerrin ‘ben batarsam herkesi aşağı çekerim’ diyor. Perşembe akşamları yayınlanan Avlu dizisi yeni yıl tatilinden çıkıyor. Dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda olacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
04:15 CESUR VE GÜZEL
06:05 GÜZEL KÖYLÜ
07:45 MESUT YAR İLE BUGÜN
10:15 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK
11:30 PARAMPARÇA
14:00 NERGİS ZAMANI
16:15 ANNE
18:05 KİRALIK AŞK
19:30 STAR ANA HABER
20:45 AVLU
23:30 EYVAH DÜŞÜYORUM