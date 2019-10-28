Çocuk dizisi kısa bir süre önce Star TV'de yayın hayatına başlamış ve seyircilerin dikkatini çekmişti. Her Pazartesi akşamı saat 20.00'da yeni bölümü yayınlanan Çocuk dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Bu nedenle diziseverler ekranını açtığında hayal kırıklığı yaşıyor. Peki Star TV yayın akışı: Çocuk yeni bölüm neden yok? Çocuk yeni bölüm ne zaman? İşte Çocuk dizisiyle ilgili merak edilen detaylar...

Çocuk dizisinin yeni bölümünü merak edenler hayal kırıklığına uğradı. Dizinin bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak. Star TV yayın akışına göre 23.00’da tekrar bölümü ekrana gelecek. Seyirciler merak ediyor. Çocuk dizisi bitti mi? Çocuk yeni bölüm ne zaman? İşte ayrıntılar…

STAR TV YAYIN AKIŞI: ÇOCUK YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? ÇOCUK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çocuk dizisinin yayın günü değişti. Dizinin yapım ekibinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yeni günümüz Salı! Çocuk bundan böyle her salı 20.00'de.”

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan'dan duydukları Ali Kemal'i allak bullak eder. Şule ile zaten çatırtılı olan evliliği boşanmayla son bulacaktır… Şule, boşanmanın faturasını Akça ile kocasının arasındaki ilişkiye bağlarken bu şüphesini kanıtlamaya ihtiyacı vardır. Bu sayede Murat ve Asiye'yi destekçisi olarak yanına çekeceğini düşünürken, Hasan'ı da Akça'nın üzerine salacaktır. Şule büyük bir oyuna girişir…. Ama yaptığı bütün planlar Ali Kemal'in gerçekleri ortaya çıkartmasıyla alt üst olur.

Hasan, Akça'dan ikinci bir şans almış öfkesini ondan çıkartamaz, olan bitenin hesabını Ali Kemal'e keserken Akça, Hasan'ın değişebileceğine ikna olmaya başlamıştır. Efe'yi ona söyleme umudu gittikçe artmıştır. Efe'nin kendinden olmadığını öğrenen Ali Kemal bu şüpheyi daha fazla taşıyamayacağına karar verir. Şule ve Asiye, Ali Kemal'in dna testi yaptırdığını öğrendiğinde iş işten geçmiştir. Ali Kemal'in aldığı sonuç herkesin hayatına bomba gibi düşecektir. Hasan da yurda yaptığı ziyaretle seneler önce kendini soran bir kadının varlığından haberdar olur.