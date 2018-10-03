Star TV yayın akışı: Nefes Nefes bu akşam neden yok? Nefes Nefese yeni bölüm ne zaman?

Star TV yayın akışı: Nefes Nefes bu akşam neden yok? Nefes Nefese yeni bölüm ne zaman?

Nefes Nefese dizisinin takipçileri Star TV yayın akışında Nefes Nefese yeni bölümü göremeyince neden yok merak etmeye başladı. Peki Nefes Nefese bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 3 Ekim STAR TV yayın akışı...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Nefes Nefese yeni bölümün bu akşam neden yayın akışında olmadığı belli oldu. Nefes Nefese en Anlat Karadeniz ve Çocuklar Duymasın ile yarışan Nefes Nefese dizisi Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonunu beklemeden değişikliğe gitti. Bu akşam Star TV yayın akışında dizinin saatinde Eyvah Düşüyorum yarışmasının yeni bölümü var. Star TV yayın akışı ve Nefes Nefese yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusunu yanıtı haberimizde.

NEFES NEFESE NEDEN YOK?

Nefes Nefese dizisi bu hafta çarşamba akşamı ekranlarda yer almayacak. Sevilen dizinin yayın günü değişti. Nefes Nefese dizisi yeni bölümleriyle pazar akşamı ekranlarda olacak.



NEFES NEFESE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sevilen dizinin yayın günü çarşambadan pazara alınırken gelecek bölümün yayın tarihi ise 7 Ekim olarak duyuruldu. Buna göre Şükrü Özyıldız ve Melisa Şenolsun'un başrollerini paylaştığı proje artık Pazar günleri ekranda olacak.