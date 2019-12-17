Star TV’nin bir dizisi daha ekranlara veda ediyor! Benim Tatlı Yalanım final yapıyor

Star TV’nin bir dizisi daha ekranlara veda ediyor! Benim Tatlı Yalanım final yapıyor

Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisi final yapacak. Geçtiğimiz günlerde Star TV'nin Sevgili Geçmiş dizisi de ekranlara veda etmişti.

Yaz dizisi olarak başlayan Benim Tatlı Yalanım dizisi yapımcı ve kanalın kararı ile sezonda da devam etme kararı almıştı. 26 bölümü yayınlanan dizi Benim Tatlı Yalanım’ın sürpriz bir kararla 28. bölümü ile final yapacak.

Dizinin reytinglerinin son dönemde düşüşe geçmesi, daha önce sona eren dizilerle aynı kaderi paylaşmasına sebep oldu. Furkan Palalı ile Aslı Bekiroğlu’nun başrolleri paylaştığı dizinin yaz dönemindeki başarısının yeni sezonda da devam edeceğini düşünen yapımcılar diziyi devam ettirme kararı almıştı ancak sürpriz bir kararla sona erdirme kararı alındı.

SEVGİLİ GEÇMİŞ DİZİSİ DE FİNAL KARARI ALMIŞTI

Öte yandan, Star TV ekranlarında büyük umutlarla yayın hayatına başlayan Sevgili Geçmiş dizisi final kararı almıştı. Başrollerini Ece Uslu, Emre Kınay, Melis Sezen, Sevda Erginci ve Seçkin Özdemir gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizi 8. bölümü ile ekrana veda etti.

