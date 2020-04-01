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Star Wars filmi yıldızı Andrew Jack corona virüsü sonucu hayatını kaybetti
Star Wars filmi yıldızı Andrew Jack corona virüsü sonucu hayatını kaybetti
Star Wars serisinde Major Caluan Ematt karakterini canlandıran 76 yaşındaki dünyaca ünlü aktör Andrew Jack, corona virüsüne yenik düştü.
Magazin 1 Nisan 2020 - 09:13

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan ve dünya çapında neredeyse 800 binden fazla insana bulaşan corona virüsü can almaya devam ediyor.

TEMSİLCİSİ AÇIKLAMAYA YAPTI

Temsilcisi Jill McCullough’ın TMZ'ye yaptığı açıklamaya göre ünlü oyuncu Andrew Jack, salı sabahı İngiltere’de yaşamını kaybetti.

EŞİ DE KARANTİNADA

Edilen bilgilere göre daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Andrew Jack’in durumunun ağırlaşması ve diğer belirtilerin artması üzerine kurtarılamadığı belirtildi. Andrew Jack'in eşi Avustralya'da karantinada olduğundan eşinin son anlarında yanında yer alamadı. Oyuncu en son Batman filmi için yıldız oyuncu Robert Pattinson'a koçluk yapıyordu. Mesleği oyunculuk ve aksan koçluğu olan Andrew Jack, 24 Ocak 1944 Londra doğumluydu.

 

 

Son güncelleme: 09:32 - 01.04.2020
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