Star Wars filminin konusu ne? Yıldız Savaşları Güç Uyanıyor oyuncuları kimler?

Filmin başrol oyuncuları Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Peter Mayhew ve Max von Sydow’dan oluşmaktadır. Yayınlandığı ilk 10 günde dünya çapında 1 milyarın üzerinde hasılat elde ederek birçok gişe rekoru kırmıştır. Beş Akademi Ödülü adaylığı ve dört BAFTA Ödülü adaylığı elde eden film, 7 Şubat 2016 itibarıyla dünya çapında 2 milyar $’ın üstünde hasılat elde etmiştir. Şu anda Star Wars serisinin en çok hasılat yapan filmi, 2015’in en çok hasılat yapan filmi ve tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü filmidir.

Yönetmenliğini dünyaca ünlü isim J. J. Abrams’ın üstlendiği Star Wars Güç Uyanıyor filmi televizyondaki yerini aldı. En ünlü serilerden biri olan Star Wars epik bilim-kurgu uzay operası türünde bir film. İşte Star Wars Güç Uyanıyor filminin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında ayrıntılar…

STAR WARS GÜÇ UYANIYOR FİLMİNİN KONUSU

Star Wars: Güç Uyanıyor (Yıldız Savaşları 7) filminde bu seriye yeni katılan Rey ve Finn karakterlerinin çevresinde şekillenen, Karanlık Taraf olan İlk Düzen'den (First Order) kaçarak hayatta kalma ve droid BB-8'e verilen gizli görevi yerine getirme öyküsü, Güç'ün yeni sahibine seslenmesiyle de farklı bir boyut kazanıyor. Baş karakter rollerinde oyuncular Daisy Ridley ve John Boyega'yı gördüğümüz filmde serinin fenomen karakterleri de geri dönüyor. Kadrosunda Ridley ve Boyega'nın yanı sıra ayrıca Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Gwendoline Christie, Adam Driver'ın da yer aldığı filmin orijinal kadrosunda bulunan Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Peter Mayhew de bu filmle birlikte geri dönüyor. Lucasfilm'in yapımcılığında hayata geçirilen yapımın yönetmen koltuğunda bu sefer J.J. Abrams oturuyor. Senaryo ise Lawrence Kasdan & J.J. Abrams ve Michael Arndt'a ait.

STAR WARS GÜÇ UYANIYOR FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Harrison Ford rolü Han Solo

Mark Hamill rolü Luke Skywalker

Carrie Fisher rolü Leia Organa

Adam Driver rolü Kylo Ren

Daisy Ridley rolü Rey

John Boyega rolü Finn

Oscar Isaac rolü Poe Dameron

Lupita Nyong'o rolü Maz Kanata

Andy Serkis rolü Supreme Leader Snoke

Domhnall Gleeson rolü General Hux

Anthony Daniels rolü C-3PO

Peter Mayhew rolü Chewbacca

Max von Sydow rolü Lor San Tekka