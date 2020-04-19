Star Wars Rogue One konusu ne? Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi konusu ve oyuncuları…

Star Wars Rogue One konusu ne? Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi konusu ve oyuncuları…

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi, 2016 yılında çekilmiş olsa da efsaneleşen serinin bir parçası olduğu için dikkat çekmeye devam ediyor. Konusu ve oyuncuları haberimizde yer alıyor…

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi, efsaneleşen Star Wars serisinin son dönem yapımları arasında yer alıyor. Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi’nde kimler oynuyor ve konusu ne soruları izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar…

ROGUE ONE OYUNCULARI

Gareth Edwards'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünü Felicity Jones üstleniyor; kadroda ayrıca Ben Mendelsohn, Riz Ahmed, Diego Luna, Mads Mikkelsen ve Forest Whitaker da yer alıyor. Senaryo ise Chris Weitz'a ait.

ROGUE ONE: BİR STAR WARS HİKAYESİ KONUSU

Lucasfilm'in yeni “ara dönem filmlerinden ilki” olarak lanse edilen yapım bir grup beklenmedik kahramanın, imkansız görünen Ölüm Yıldızı planlarını çalma görevi için bir araya gelme hikayesini anlatacak. Film, Death Star'ın planlarını çalmak için bir araya gelen bir ekibin mücadelesini merkezine alıyor ve 1977 tarihli Yıldız Savaşları: Bölüm IV'ten öncesini anlatıyor.