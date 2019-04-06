STAR yayın akışı: Erkenci Kuş yeni bölüm neden yok? Erkenci Kuş 37. yeni bölümü ne zaman?

Erkenci Kuş yeni bölümü bugün yayınlanmayacak. Star TV yayın akışında Erkenci Kuş 37. bölümü yerine San Andres Fayı filminin yayınlanacağı görünüyor. Yayın akışı içerisinde diziyi göremeyen izleyiciler Erkenci Kuş bu akşam neden yok, Erkenci Kuş yeni bölüm ne zaman sorularına yanıt aramaya başladı. Erkenci Kuş neden yok, yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı haberimizin içerisinde yer alıyor.
ERKENCİ KUŞ BU AKŞAM NEDEN YOK?
Erkenci Kuş yeni bölümünün bu akşam yayınlanmayacak olması hakkında henüz resmi bir açıklama gelmemesine rağmen dizi senarist değişikliği nedeniyle 6 Nisan akşamı izleyenlerin karşısına çıkmayacağı belirtiliyor.
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:00 İSTANBULLU GELİN / TKR
15:45 ERKENCİ KUŞ / TKR
18:45 STAR HABER
20:00 SAN ANDREAS FAYI
22:00 SAN ANDREAS FAYI
00:00 DÜNYALAR SAVAŞI