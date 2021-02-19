Statham’ın filmi esnafı ihya etti

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham’ın bir araya geldiği ‘Five Eyes’ (Beş Göz) filminin çekimlerine 21 Ocak’ta başlandı.1.8 milyar TL’ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen Expo alanında başlayan çekimler, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti.

Bir hafta süresince Kaleiçi ve Cumhuriyet Meydanı’nda çekim yapıldı. Pandemi nedeniyle zor günler yaşayan Kaleiçi esnafına, çekimlerin ardından para ödendi. Kaleiçi’nde bulunan mağaza ve iş yerlerindeki güvenlik kameraları kapatılıp, cep telefonluyla set çevresinde gezinmeye izin verilmedi ve sonunda çekimler tamamlandı.

200’ÜN ÜZERİNDE ESNAFA PARA ÖDENDİ

Antalya Kaleiçi Esnaf ve Otelciler Derneği Başkanı Hasan Yetgil, çekim öncesi film ekibinin derneklerini ziyarete geldiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

“Çekimin 3-4 gün süreceğini, esnafı da mağdur etmek istemediklerini söylediler. Biz de kendilerine Kaleiçi’nde 200’ün üzerinde esnaf olduğunu anlattık. Günlük kazançlarıyla evlerine bakan arkadaşlarımız olduğunu ilettik. Bu konuda bütçe ayırmalarını kendilerinden istedik. Esnafı ziyaret ederek mağduriyetlerini minimuma indirmeye çalıştık. Esnafa iyi kötü bir şeyler dağıtıldı ki, çekimler için müşteri kabul edemeyen esnafa bir nebze de can suyu oldu.”

“PANDEMİ DÖNEMİNDE İLAÇ GİBİ GELDİ”

Kaleiçi esnafından Vahit Tansoy, “Burada uzun süredir prova yaptılar. Sonra bir hafta kadar cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Hem dünyaca ünlü iki insanı yakından görmek çok güzeldi. Hem de giderlerken esnafa ödeme yaptılar. Bu, pandemi döneminde bizleri mutlu etti, ilaç gibi geldi. Jason Statham’ı görmek, bir filmin kamera arkasını görmek çok güzel ve heyecanlıydı” dedi.

Kaleiçi’nde taksicilik yapan Emin Gülün, “Bölgenin tanıtımı için çok iyi bir projeye ev sahipliği yaptık. Birkaç gün iş yapamadık ama giderlerken durağa destek ücreti ödediler” diye konuştu.

Kaleiçi içindeki antika mağazasında çekim yapılan Mustafa Kızılkaya da “Antalya’ya bir hareket geldi. Kaleiçi’nde gezip alışveriş yaptılar ve bize renk verdiler. Pandemi zamanında hareket oldu. ‘Esnafı mağdur etmeyeceğiz’ demişlerdi, sözlerinde durdular.” ifadelerini kullandı.

Filmin çekimleri, mart ayı sonuna kadar devam edecek. Filmin gösterimi ise yıl sonunda yapılacak. (DHA)



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