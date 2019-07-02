Steven Seagal’dan gazetecilere anlamsız tepki

Mustafa SARIİPEK/Muğla

Aylan Bebek filminin kokteyline katılmak üzere Bodrum'a gelen dünyaca ünlü ABD'li aktör ve insani yardım elçisi Steven Seagal gazetecilere aldığı tavır ile geceye damgasını vurdu. Seagal'ın isteği üzerine basın mensuplarının görev yapmaları engellendi. 2 Eylül 2015'te ailesiyle birlikte Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindikleri botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran üç yaşındaki Aylan Kurdi, tüm dünyayı sarsmıştı. Yapımcılığını George Edde, yönetmenliğini İslamafobia filminin de yönetmeni Ömer Sarıkaya'nın yapacağı, çekimleri Bodrum'da gerçekleşecek Aylan Bebek filminde Steven Seagal'a Ali Sabri Belaid, Willma Elles, Mitat Aristo, Efraim Hanna, Talat Atilla, Mustafa Ayhan, Mike Mitchell, Hripisime Sargsyan, Adnan Koç ve Aydan Çakır eşlik edecek.

SEAGAL'DAN GAZETECİ KAPRİSİ



Bu yıl yayınlanması planlanan Aylan Bebek filminin sponsorluğunu üstlenen Taba-AmCham Başkanı Ali Osman Akat'ın daveti üzerine 27 Temmuz'da Türkiye'ye gelen Steven Seagal kokteyle kendisine tahsis edilen VİP minibüs ile kokteylin yapılacağı otele geldi. Otelin kapısında araçtan inmeden uzun bir süre bekleyen Seagal ile araç içerisinde görüşen filmin yönetmeni Ömer Sarıkaya, geceye davet edilen basın mensuplarına “Steven Seagal çevresinde hiçbir gazeteci istemiyor. Kimse ile konuşmayacağını ve kimsenin de tek bir kare fotoğraf ve video görüntüsü almasını istemiyor. İkna etmeye çalıştım ama ısrarcı olarak araçtan inmeyeceğini söyledi” dedi.

BASIN MENSUPLARI ŞAŞKINA DÖNDÜ



Kokteyl için özel olarak devam edilen ulusal ve yerel basın temsilcileri bu istek karşısında şaşkına döndü. Sonuç olarak isteğe mecburen uyan gazeteciler bir köşede toplanarak kokteyli sadece izlemek zorunda kaldı.

Yaşanan kapris nedeniyle yarım saat gecikmeyle 22.30'da başlayan kokteylden ABD'li oyuncu 45 dakika sonra sessiz sedasız ayrıldı. Sorunlu başlayan kokteyl sönük geçerek beklenen ilgiyi görmedi.

