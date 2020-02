Steven Spielberg kimdir? Ünlü yönetmenin hayatı…

Steven Spielberg 70'lerden 90'lara üç önemli döneme damgasını vuran ve uluslararası arenada hit olup en çok gişe başarısı kazanmış Jaws, E.T. ve Jurassic Park filmlerini yönetmiş, sinema endüstrisinin köşe başlarından birini tutan DreamWorks Pictures'ı kurmuştur. İşte hayatına dair merak edilenler…

SAYISIZ OSCAR

Filmlerinde birbirinden farklı temalar kullanmış, macera ve bilimkurgunun en başarılı örneklerine imza atmış, son yıllarda dramatik öğeler üzerine yoğunlaşmış, aile, savaş, ilişkiler ve terörizm konularında filmler çekmiştir. Filmlerinde II. Dünya Savaşı önemli yer tutmaktadır. Spielberg filmleri sayısız kez Oscar’la ödüllendirilmiştir. Orijinal film müzikleri için John Williams'ı seçen yönetmen, en çok Tom Hanks, Harrison Ford ve Richard Dreyfuss gibi oyuncularla çalışmıştır.

STEVEN SPIELBERG KİMDİR?

18 Aralık 1946'da 4 çocuklu bir ailenin en büyüğü olarak Cincinnati, Ohio'da dünyaya geldi. Spielberg'ün soyadı kökleri 17. yüzyıla uzanan Macar Yahudisi akrabalarının Avusturya'da yaşadığı Spielberg kentinden gelmektedir. Elektrik mühendisi olan babası Arnold Spielberg'in işleri dolayısıyla çocukluğu Camden, New Jersey, Haddon Township, New Jersey, Phoenix, Arizona ve Saratoga, California gibi farklı şehirlerde geçen Spielberg'in izlediği ilk film, Cecil B. DeMille'in The Greatest Show on Earth'üydü. Küçük yaşlarda sinemaya duyduğu büyük ilgiyle hayaller kuran Spielberg, daha sonraları American Film Institute'ye verdiği bir röportajda, ilk kurgusunun oyuncak trenlerini çarpıştırması olduğunu söyleyecekti. Henüz buluğ çağına gelmeden, arkadaşlarıyla birlikte 8mm'lik macera filmleri çeken Spielberg, filmlerin gösterimini evde para karşılığında yapıyor, ablası da misafirlere pop corn satıyordu.

Spielberg ilk ödülünü 13 yaşındayken adını Escape to Nowhere koyduğu 40 dakikalık savaş türündeki filmiyle kazandı. 1963 yılında Phoenix, Arizona 'daki Arcadia High School'a devam ederken Spielberg ilk uzun metrajlı bağımsız filmini yazıp yönetti. 140 dakikalık bir bilimkurgu filmi olan ve daha sonra Close Encounters'ı çekerken ona ilham verecek Firelight'ı 400 dolarlık bir bütçeyle çekip, 100 dolar kazandı. Firelight, Spielberg'in ilk büyük tanıtım başarısı oldu, zira Phoenix gazeteleri 16 yaşındaki bu çocuğun büyük gelecek vaat ettiğini yazıyordu.

Annesiyle babasının boşanmalarının ardından babasıyla birlikte California 'ya taşındı. 3 kız kardeşi ve annesi Arizona'da kalmıştı. Öğrenimine devam ederken yaşadığı “En kötü tecrübe” ve “Yeryüzündeki cehennem” olarak nitelendirdiği okulu Saratoga High School'dan 1965 yılında mezun oldu. Arkadaşları ona Spielbug lakabını takmışlardı.

Kartal İzci olan ve Amerika'nın Erkek İzcileri (BSA)'dan Distinguished Eagle Scout ödülünü ve sinematografi şeref rozetini alan Spielberg, daha sonraları BSA'nın anti-homoseksüel duruşundan hoşlanmadığı için BSA'dan istifa edecekti.

Spielberg California'ya taşındıktan sonra 3 kez UCLA'nın University of Southern California’s School of Cinema-Television bölümüne sinema eğitimi almak için müracaat etmesine rağmen, kabul edilmemişti. Spielberg, hem UCLA'ya kabul edilmeyişi hem de Vietnam Savaşı’nda askere alınması riskine karşı ailesinin isteği yüzünden Long Beach'taki California State University'ye kaydoldu. Henüz mezun olmadan sinema tutkusuyla kendini Universal Studios'un kurgu bölümünde haftanın üç günü para almadan çalışan bir stajyer olarak buldu ve film kariyeri bu şekilde başladı..

FİLMOGRAFİ

West Side Story (2020)

Başlat: Ready Player One (2018)

Casuslar Köprüsü (2015)

Under the Dome (2013) (Tv Dizisi)

Lincoln (2012)

Savaş Atı (2011)

Süper 8 (2011)

Tenten’in Maceraları (2011)

Transformers: Ayın Karanlık Yüzü (Yapımcı Olarak) (2011)

Transformers: Yenilenlerin İntikamı (Yapımcı olarak) (2009)

Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı (2008)

Transformers (Yapımcı olarak) (2007)

Atalarımızın Bayrakları (2006)

Dünyalar Savaşı (2005)

Münih (2005)

Terminal (2004)

Sıkıysa Yakala (2002)

Azınlık Raporu (2002)

Yapay Zeka (2001)

Er Ryan’ı Kurtarmak (1998)

Amistad (1997)

The Lost World: Jurassic Park (1997)

Schindler’in Listesi (1993)

Jurassic Park (1993)

Kanca (1991)

Daima (1989)

Indiana Jones: Son Macera (1989)

Güneş İmparatorluğu (1987)

Back to the Future (1985) (yapımcı olarak)

The Color Purple (1985)

Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

E.T. the Extra-Terrestrial (1982)

Raiders of the Lost Ark (1981)

1941 (1979)

Üçüncü Türden Yakınlaşmalar (1977)

Jaws (1975)

The Sugarland Express (1974)

Duel (1971)

Amblin’ (1968)

Firelight (1964)