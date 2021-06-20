Strager Things yıldızı, rock efsanesinin oğluyla beraber

Stranger Things’deki rolüyle küçük yaşta parlayan Millie Bobby Brown, artık magazinin basınının da dikkatini çeken genç bir yıldız.

Page Six’in haberine göre; Brown’ın son olarak rock dünyasının efsane isimlerinden Bon Jovi’nin oğlu ile beraber olduğu ortaya çıktı. 17 yaşındaki Brown ve 19 yaşındaki Bongiovi’nin New York sokaklarında el ele dolaştığı görüntülendi.

Bu gönderiyi Instagram’da gör @jakebongiovi’in paylaştığı bir gönderi

Genç çiftin daha önce de beraber olduğu söyleniyor ancak şimdiye kadar herhangi bir görüntüsü ortaya çıkmamıştı. Hatta Bongiovi, geçtiğimiz günlerde Instagram’da Bobby ile bir fotoğrafını “en iyi arkadaşım” olarak paylaşmıştı.

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