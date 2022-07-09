Stranger Things oyuncusunun, Doja Cat’i ifşalaması olay oldu

Şarkıcı Doja Cat, "Stranger Things" dizisinin oyuncusu 17 yaşındaki Noah Schnapp'le yaşadığı bir olayla gündeme geldi.

Sozcu.com.tr

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Dobra karakteri ile tanınan 26 yaşındaki Doja Cat, Schnapp’e Instagram üzerinden attığı mesajda, yine aynı dizide rol alan 29 yaşındaki Joseph Quinn’i kendisiyle tanıştırmasını istedi.

Schnapp ise Doja Cat’in, aracı kullanmadan direkt Quinn’e ulaşmasını önerdi. Doja Cat, Quinn’in herhangi bir sosyal medya hesabını bilmediğini söyleyince, Schnapp, Quinn’in Instagram hesabını “Buyrun hanımefendi” diyerek ünlü şarkıcıya gönderdi.

Bu konuşmaların ortaya çıkması ise Schnapp’in mesajları TikTok hesabında ifşalaması sayesinde oldu.

“KAÇ YAŞINDA OLDUĞUNU BİLMİYORUM”

Gerçek adı Amala Ratna Zandile Dlamini olan Doja Cat’in, 17 yaşındaki birinden kendisine birini ayarlaması istemesi büyük tepki alırken ünlü şarkıcı da “Hadi bu konuda sakin olmaya çalışalım. Noah bir çocuk gibi ama kaç yaşında olduğunu bile bilmiyorum” diyerek kendini savundu.

Ancak özel mesajlarının sosyal medyada ifşalanması üzerine oldukça sert konuşan Doja Cat, “Ama Noah’ın bunu yapması inanılmaz saçma. Gitti ve onunla benim aramdaki özel bir konuşmayı yayınladı, bu çok kötü ve saçma, adeta yılan pisliği” gibi dedi.

Birçok insan bunun üzerine 17 yaşındaki biri için “yılan pisliği” gibi kötü ifadeler kullanan Doja Cat’i eleştirmeye devam etti.

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