Stranger Things’in yıldızı Maya Hawke, disleksi olduğunu açıkladı

Uma Thurman ve Ethan Hawke'ın kızı Maya Hawke, verdiği bir röportajda disleksi olduğunu söyledi. Hawke, disleksi nedeniyle okumayı geç öğrendiğini ve bu nedenle okuldan atıldığını açıkladı.

Stranger Things dizisinde Robin Buckley karakterini canlandıran 22 yaşındaki Maya Hawke, bir radyo programında kendisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Çocuk yaşlarda disleksi nedeniyle yaşadığı zorluklardan bahseden Hawke, okumayı öğrenemediği için okuldan atıldığını ve uzun bir süre de öğrenemediğini söyledi.

“DİSLEKSİ HAYATIMIN EN BÜYÜK NİMETLERİNDEN BİRİ”

Gazetecinin, disleksiden mustarip olduğunu söylemesinin ardından Hawke, “Ben disleksiyi birçok yönden hayatımın en büyük nimetlerinden biri olarak görüyorum. Çocuk yaşlarda oldukça zorlandım, okumayı öğrenemediğim için okuldan atılmıştım ve öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara özel okula geçmiştim. Okumayı öğrenmek uzun zamanımı aldı ve hala sınırlıyım” şeklinde konuştu.

ANNE VE BABASI YARATICILIĞINI KÖRÜKLEDİ

Eğitim hayatında üst sınıfa geçtiğinde, daha düşük okuma gruplarına dahil olmak zorunda kaldığını belirten genç oyuncu, okuldaki çocukların da zorbalığına uğradığını söyledi. Hawke, “Bu konuda annem ve babam, beni yaratıcı olmaya teşvik etmek için harika bir iş çıkardı” dedi.

DİSLEKSİ NEDİR?

Özel öğrenme güçlüğü olarak bilinen disleksi, okul öncesi dönemde belirtiler vermesine rağmen özellikle ilkokul döneminde belirgin hale gelmektedir. Disleksinin belirtilerinden bazıları ise şu şekilde: Harfleri anlamakta güçlük çekme, harf sırasını atlama, okuma esnasında alt satıra geçmede zorluk, benzer eş sesli harfleri karıştırma, harfleri yazarken harflerin yerini değiştirme.