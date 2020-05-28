Stratton konusu ve oyuncu kadrosu… Stratton’da kimler oynuyor?

Aksiyon ve gerilim içeriğiyle dikkat çeken Stratton filminin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. İngiltere yapımı olan Stratton filminin merak edilenleri haberimizde yer alıyor...

Stratton filmi 2017 yılında vizyona giren ve aksiyonu gerilimle harmanlayan bir film olarak ilgi topluyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ise şu şekilde…

STRATTON KONUSU

M16 ajanı olan John Stratton, ölümcül kimyasal silahların çalınmasını önlemek için meslektaşı Marty ile birlikte İran'a gönderilir. Ancak görev sırasında beklenmedik durumlar meydana gelir ve bu sırada Marty ağır bir şekilde yaralanır. Yaşananların ardından M16'daki üstleri tarafından geri çağırılan Stratton, öldüğü düşünülen eski Sovyet operatörü Barovsky'nin hayatta olduğunu ve çalınan kimyasal silahları kullanarak eski patronlarından intikam almayı planladığını öğrenir. Stratton, Barovsky'yi durdurmak için zaman karşı yarışır.

STRATTON OYUNCULARI

Dominic Cooper

Rolü : John Stratton

Tyler Hoechlin

Rolü : Marty

Thomas Kretschmann

Rolü : Grigory Barovsky

Tom Felton

Rolü : Cummings