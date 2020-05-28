Stratton konusu ve oyuncu kadrosu… Stratton’da kimler oynuyor?

Stratton filmi 2017 yılında vizyona giren ve aksiyonu gerilimle harmanlayan bir film olarak ilgi topluyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ise şu şekilde…
STRATTON KONUSU
M16 ajanı olan John Stratton, ölümcül kimyasal silahların çalınmasını önlemek için meslektaşı Marty ile birlikte İran'a gönderilir. Ancak görev sırasında beklenmedik durumlar meydana gelir ve bu sırada Marty ağır bir şekilde yaralanır. Yaşananların ardından M16'daki üstleri tarafından geri çağırılan Stratton, öldüğü düşünülen eski Sovyet operatörü Barovsky'nin hayatta olduğunu ve çalınan kimyasal silahları kullanarak eski patronlarından intikam almayı planladığını öğrenir. Stratton, Barovsky'yi durdurmak için zaman karşı yarışır.
STRATTON OYUNCULARI
Dominic Cooper
Rolü : John Stratton
Tyler Hoechlin
Rolü : Marty
Thomas Kretschmann
Rolü : Grigory Barovsky
Tom Felton
Rolü : Cummings