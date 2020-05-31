Su El Roman ilk singleını çıkardı

Uzun süredir müzikal anlamda kendisini yetiştiren, dans eğitimi alan ve piyano çalan Su El Roman, İngilizce ve Türkçe seslendirdiği şarkıların, söz ve bestelerini de kendisi yapıyor.

Müziğin, kendisi için en büyük tutku olduğunu belirten Su El Roman, bir yandan da Frankfurt Darmstadt Technical University'de fizik mühendisliği eğitimini sürdürüyor. Babasının müzik konusunda en büyük destekçisi olduğunu söyleyen, Su El Roman'ın, Jokeria isimli single'ı, 29 Mayıs'ta, dijital platformlarda yerini aldı.

Yönetmen Murat Joker'in çektiği klipte, Su'yun ve dansçı ekibinin performansları son derece dikkat çekici.