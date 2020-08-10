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Su El Roman’dan ‘Havuzbaşı hikayeleri’
Su El Roman’dan ‘Havuzbaşı hikayeleri’
Rafet El Roman’ın Tuğba Altıntop’la evliliğinden olan büyük kızı Su El Roman, tatilden fotoğraflar yayınladı. Su hesabından yaptığı paylaşımlara 'Havuzbaşı hikayeleri' notunu düştü.
Magazin 10 Ağustos 2020 - 11:54

Tuğba Altıntop 1996'da nikah masasına oturduğu şarkıcı Rafet El Roman'dan 2002'de boşanmış, bu evlilikten iki kızı olmuştu.

HAVUZBAŞINDAN MAYOLU PAYLAŞIM

Babası gibi şarkıcı olan Su El Roman, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şu an tatilde olan El Roman, Instagram hesabından mayolu fotoğraflarını paylaştı.

Almanya’da büyüyen genç şarkıcının mayolu pozları çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Su’yun bu paylaşımına yapılan çok sayıda yorumdan biri de annesine aitti.

Tuğba Altıntop kızının bu karelerinin altına ‘Beyaz kuğum benim’ notunu düştü.

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