Su Kutlu kimdir, kaç yaşında? Su Kutlu nereli?

Son olarak Tek Yürek isimli dizide rol alan Su Kutlu hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Su Kutlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

SU KUTLU KİMDİR?

Su Kutlu, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitiminin ardından oyunculuk eğitimleri almaya başlayan Su Kutlu'nun kameralarla tanışması bir reklam filmi ile oldu.

ilk dizi deneyimini ise 2012 yılında yayınlanan Hayatımın Rolü'nde canlandırdığı Amelya karakteri ile yaşayan Su Kutlu, 2014 yılında yayınlanan Güzel Köylü dizisiyle tanınmaya başlamıştır. Ali Ayşe'yi Seviyor, Çalıkuşu, Güzel Köylü,Tutar mı Tutar, Arkadaşlar İyidir, Seviyor Sevmiyor, Kayıp İnci, Söz, Aile Arasında, Bir Mucize Olsun, Çukurdere, Dengi Dengine, Birlikte Öleceğiz ve Tek Yürek gibi pek çok yapımda rol alan Su Kutlu, 1.66 metre boyunda ve Oğlak burcudur.

Su Kutlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2012 – Hayatımın Rolü (Amelya)

2013 – Ali Ayşe'yi Seviyor (Nazlı)

2013 – Çalıkuşu (Micel)

2014 – Güzel Köylü (Sude)

2015 – Tutar mı Tutar (Işık)

2016 – Arkadaşlar İyidir (Gizem)

2016 – Seviyor Sevmiyor (Simya)

2016 – Kayıp İnci (Sinema Filmi)

2017 – Söz (Merve)

2017 – Aile Arasında (Zeynep) (Sinema Filmi)

2018 – Bir Mucize Olsun (Damla)

2018 – Çukurdere (Damla)

2019 – Dengi Dengine (Gökçe)

2019 – Birlikte Öleceğiz (Sinema Filmi)

2019 – Tek Yürek (Melda)